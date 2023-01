Questa mattina, presso il Comando della Polizia Locale del Comune di Voghera, si sono tenute le celebrazioni per la ricorrenza di San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale.

Alla presenza degli Agenti e dell’Assessore con delega alla Polizia Locale William Tura, Padre Cristoforo ha proceduto alla benedizione del Comando, rinnovando una tradizione duratura e consolidata nel tempo.

“Anche in occasione di questa importante ricorrenza – le parole dell’Assessore Tura – desidero ringraziare i nostri Agenti, che quotidianamente fanno il loro dovere e anche di più con professionalità e competenza per tutelare la sicurezza di tutti. Questa Amministrazione fin da subito ha lavorato con l’obiettivo di supportare il grande valore degli Agenti con strutture all’avanguardia, in un contesto in cui la Polizia Locale deve farsi trovare sempre più pronta nel supportare il lavoro delle Forze dell’Ordine. Penso alla nuova Centrale Operativa, alle strumentazioni per il fotosegnalamento, al sistema di videosorveglianza in città che è stato ampliato. E ovviamente penso alle 11 assunzioni portate a termine con il 2022, con una boccata di ossigeno che da tempo il Corpo necessitava. La nostra è una Polizia Locale sempre più dinamica e operativa sul territorio, lo dicono i numeri. I dati nell’attività di Polizia Giudiziaria da parte del nostro servizio di Polizia Locale di Voghera parlano di 89 Comunicazioni di Reato nel 2022 a fronte di 48 nel 2021, con i cittadini che hanno quindi percepito la Polizia Locale come punto di riferimento nello sporgere denunce, così come avvenuto per le querele che sono state 34 nel 2022 dopo le 13 del 2021, con 27 pratiche a carico di ignoti nel 2022 a fronte delle 8 del 2021. Numeri che testimoniano attenzione al cittadino ed efficacia nelle risposte ai suoi bisogni. Allo stesso modo nel 2022 l’attività ha visto interventi precedentemente mai riscontrati in tema di invito alla regolarizzazione sul territorio di cittadini stranieri, supporto agli ambiti familiari in situazioni delicate la nuova strumentazione ha permesso 9 interventi di fotosegnalamento per identificazione”.