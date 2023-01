Brillante intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tortona, intervenuti oggi pomeriggio, lunedì 2 gennaio, sulla strada provinciale del Comune di Sarezzano.

Per cause ancora in corso di accertamento, secondo la prima sommaria ricostruzione, un’auto che stava viaggiando tranquillamente sulla carreggiata alimentata a gas gpl, prende improvvisamente un fuoco nel vano motore.

Il conducente della vettura avuto la prontezza di fermarsi scendere chiamare immediatamente i pompieri. Questi ultimi sono intervenuti e hanno spento le fiamme prima che potesse verificarsi un’esplosione o danni davvero ingenti.