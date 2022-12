Garantire la viabilità delle strade cittadine e contribuire alla sicurezza di tutti, veicoli e pedoni, secondo le esigenze di mobilità di una società moderna. Con questi obiettivi importanti, il Comune di Voghera ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria relativi a strade, piazze, marciapiedi ed aree comunali per gli anni 2023-2024, per un importo complessivo di euro 580.000 iva compresa (euro 290.000 per il 2023 ed euro 290.000 per il 2024).

Il provvedimento è stato portato all’attenzione della Giunta Comunale dall’Assessore con delega ai Lavori Pubblici Giancarlo Gabba e successivamente deliberato. Il contratto dei lavori dovrà essere avviato a partire da Gennaio 2023, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione della rete viaria cittadina. La manutenzione ordinaria delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e delle aree comunali degli anni 2023-2024 rientra nello schema di programma dei Lavori Pubblici del triennio 2022 – 2024, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 369 del 30 Dicembre 2021.

“La sicurezza generale rappresenta una delle priorità fondamentali di questa Amministrazione – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Giancarlo Gabba -. Attraverso questo progetto di fattibilità tecnico-economica, il Comune intende provvedere alla riqualificazione del patrimonio stradale. Esprimo la mia più totale soddisfazione in quest’ottica. Il nostro impegno risulta sempre costante; allo stesso tempo ci auspichiamo sempre che i rincari generali non vadano a comportare delle problematiche”.