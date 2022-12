La moglie, secondo la prima sommaria ricostruzione, lo aveva invitato più volte a scendere dal tetto ma lui era intenzionato a sistemare i coppi rotti della loro abitazione e che, secondo quanto emerso, provocavano alcuni problemi.

La bella giornata di oggi, col sole tiepido, la visibilità ottima e il freddo che ha concesso una piccola tregua, evidentemente deve aver convinto l’uomo che forse era il momento giusto per sistemare da solo il guasto che in fondo necessitava solo di sostituire i coppi danneggiati con altri sani, e così il 66enne è salito sul tetto della cascina per effettuare l’intervento ma purtroppo, sempre secondo la prima sommaria ricostruzione un traversino si è rotto e l’uomo è caduto da un’altezza di alcuni metri finendo a terra.

Non sappiamo se sia caduto in piedi o forse no, fatto sta che la moglie, quando ha visto il marito precipitare dal tetto e dolorante a terra ha subito dato l’allarme chiamando il 112.

Da Alessandria, vista la gravità del fatto, è partito subito l’elisoccorso diretto alla frazione Lavasello di Momperone dove si è verificato l’accaduto, mentre da Tortona si sono mossi anche i Vigili del Fuoco del locale distaccamento.

L’episodio si è verificato verso le 16,30 di oggi, sabato 17 dicembre e visto che l’uomo non era in pericolo di vita e stava già facendo buio, l’elisoccoso del 118 ha lasciato medico e infermiere sul posto per prestare le prime cure all’uomo ed è rientrato ad Alessandria.

I sanitari dopo essersi occupati del 66enne con l’aiuto dei Vigili del fuoco che avevano illuminato a giorno la zona per consentire le prime cure, hanno caricato il tortonese su di un’ambulanza e lo hanno trasportato in ospedale.

L’uomo, al momento in cui è stato soccorso era cosciente, spiegava ai soccorritori quello che gli era accaduto e non sembrava in pericolo di vita, tuttavia è stato dichiarato in prognosi riservata fino a quando non verranno completati gli esami clinici a cui è stato sottoposto che al momento in cui scriviamo sono ancora in corso.

FOTO DI REPERTORIO