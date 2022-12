Il Sindaco di Tortona Federico Chiodi, insieme al vice Fabio Morreale, all’assessore regionale Vittoria Poggio, al presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona Pierluigi Rognoni e a quello di Alexala Roberto Cava ha inaugurato oggi, lunedì 12 dicembre, il nuovo IAT di Tortona, l’ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica che fa parte della rete pensata sul territorio piemontese per fornire al turista materiale promozionale e informazioni di dettaglio ed è situato presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano.

“Chiunque abbia viaggiato conosce l’importanza degli info point dedicati al turista che sono il primo punto di approdo – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio – sono il biglietto da visita di una intera comunità. I viaggiatori sono diventati molto esigenti, lo vediamo anche dai giudizi dei visitatori rilevati dai monitoraggi del nostro osservatorio. La differenza oggi tra successo e insuccesso ha margini sempre più sottili. In Piemonte la qualità dell’accoglienza ha uno standard elevato ma c’è un confronto continuo con gli operatori per migliorarla ulteriormente».

«Negli anni gli IAT si sono rivelati una componente fondamentale del ricco sistema di informazione e promozione turistica integrata del territorio», spiega Roberto Cava, presidente di Alexala. «Un sistema fatto di enti, consorzi e associazioni interconnesse tra loro che lavorano nella stessa direzione, quella di offrire al turista un prodotto sempre più completo e attrattivo. Per questo diamo il benvenuto al nuovo IAT di Tortona, sicuri che sarà fondamentale per raccontare quanto di meglio abbiamo da offrire a chi viene a visitarci».

Il Sindaco Federico Chiodi ha ringraziato tutti i soggetti presenti che hanno contribuito alla realizzazione di questo rinnovato sportello che a Tortona era già in funzione da diversi anni, ma adesso assume un ruolo e una gestione diversa.

Il ruolo degli IAT, in particolare, è quello di essere l’avamposto di comunicazione diretta con i turisti, facendo conoscere i servizi turistici disponibili, le possibilità ricettive e di ospitalità, i circuiti dell’enogastronomia, le attrattive turistiche, le iniziative e gli eventi, il sistema della mobilità ed ogni altra notizia utile. Gli IAT – che come da Legge regionale n. 14 del 11 luglio 2016 vengono organizzati e coordinati dall’ATL di riferimento – sono collocati in tutto il territorio e collaborano alla realizzazione e alla divulgazione di tutto il materiale informativo sulla fruibilità dei luoghi di interesse turistico e sugli eventi. La sede dello IAT è stata realizzata grazie al contributo dell’amministrazione comunale di Tortona e Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

«Il rinnovamento dello IAT tortonese rappresenta un altro importante tassello nella nostra strategia di promozione del turismo sul territorio», ha dichiarato Federico Chiodi, Sindaco di Tortona. «Il nuovo Ufficio Turistico sarà uno strumento fondamentale per la promozione delle nostre tipicità artistiche, storiche, culturali, enogastronomiche e garantirà finalmente un interlocutore unitario per tutti i privati che operano in questo settore. Grazie alla Fondazione CR Tortona per l’indispensabile contributo a questo progetto che avrà certamente ricadute positive sul territorio e buon lavoro ai nuovi collaboratori dello IAT».

Inserito all’interno di Palazzo Guidobono, in piazza Arzano, lo IAT si colloca in un contesto culturalmente e turisticamente prestigioso, che ospita già la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, e che presto ospiterà – è in fase di completamento – il Museo Archeologico della città di Tortona.