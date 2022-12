Una buona affluenza ha caratterizzato l’open day di domenica 18 dicembre, presso la sede centrale del Marconi e in quella associata del Carbone.

Desiderio di genitori e ragazzi era quello di conoscere l’offerta formativa del nostro Istituto, le aspettative non sono state disattese in quanto gli insegnanti e un’ottantina di studenti si sono resi disponibili per accogliere e illustrare le caratteristiche dei corsi di studi presenti nella nostra scuola. I visitatori sono stati condotti nei numerosi laboratori tra cui quelli di Meccanica e Sistemi meccanici, di CAD, di Logistica, di Chimica, di Telecomunicazioni, di TPS, di Biologia, di Ragioneria, di Servizi commerciali e di Didattica umanistica innovativa.

Un evento nell’evento è stato, durante la mattinata, quello rappresentato da una tavola rotonda che ha visto la partecipazione delle aziende del territorio, quali il Parco Scientifico Tecnologico, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Entsorga Italia, STMicroelectronics, Lamberti e Autosped G che hanno illustrato alle famiglie i profili professionali richiesti, mettendo in evidenza il collegamento tra offerta formativa e le esigenze di occupazione del nostro territorio. Presente anche una delegazione dell’Università del Piemonte Orientale e del servizio regionale Obiettivo Orientamento Piemonte. Un incontro davvero significativo che dimostra quanto il nostro Istituto sia legato al territorio e alle aziende che vi operano all’interno che ha aiutato le famiglie ad avere uno sguardo più ampio sulle possibilità formative future.

Per noi studenti del Marconi “volontari per un giorno” è stata una domenica diversa dalle solite, ricca di impegni ma appagante. È stata una bella esperienza coinvolgere i ragazzi più piccoli di noi che si trovano ad affrontare una scelta complicata ma fondamentale per il loro futuro.

GINEVRA DAFFUNCHIO, FRANCESCO RADOGNA. 3AA Chimica dei materiali e biotecnologie.