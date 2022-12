Un altro intervento dei Carabinieri di Tortona per migliorare la sicurezza in città: nell’ambito dei preordinati controlli del territorio finalizzati alla repressione dello spaccio di stupefacenti nei pressi della Stazione Ferroviaria, infatti, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Tortona hanno inferto un altro duro colpo in città con l’arresto, nel pomeriggio del 05 dicembre scorso, di uno spacciatore e il sequestro di stupefacente e denaro.

L’uomo, già noto ai Carabinieri era in attesa su una panchina antistante la Stazione Ferroviaria di Tortona, quando è stato raggiunto da un acquirente a cui cedeva 6 grammi di hashish. Accortosi della presenza dei Carabinieri che si avvicinavano per procedere al controllo, cercava di scappare prendendo una bicicletta ma veniva immediatamente bloccato e trovato in possesso di 9 grammi di cocaina e 75 di hashish nonché della somma di 110 euro. L’uomo dopo essere stato trattenuto presso la camere di sicurezza della Compagnia di Tortona, nel pomeriggio di ieri 6 dicembre 2022 è stato condotto presso il Tribunale di Alessandria ove l’arresto è stato convalidato ed il soggetto è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria.

Un provvedimento che purtroppo non pregiudica completamente la libertà dell’uomo che potrà continuare tranquillamente a spacciare droga anche se sarà sorvegliata dalle forze Forze dell’ordine.

E’ l’ennesimo arresto operato dai Carabinieri di Tortona, a seguito dei mirati controlli effettuati nella zona della Stazione Ferroviaria di Tortona, grazie alle costante collaborazione dei cittadini che con le loro segnalazioni all’utenza 112, che permettono di svolgere un’analisi dei fenomeni ed intervenire in modo specifico anche se purtroppo la legge italiana non è così efficiente come l’operato dei Carabinieri ed è veramente un peccato.

La droga e i soldi sequestrati