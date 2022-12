Il momento prenatalizio più magico in programma a Pontecurone sarà certamente la Fiaccolata della notte di Natale, il 24 dicembre, con la partecipazione di figuranti del Presepe vivente, che da Palazzo Bertarelli si snoderà per le vie del paese e giungerà alle ore 22 in S. Maria Assunta, per la Santa Messa solenne. Al termine, cioccolata e panettone per tutti sotto i portici.

Le feste natalizie non potranno dirsi concluse, senza il Pranzo per le persone sole, offerto dal Comune presso la SOAMS il 6 gennaio, all’insegna della solidarietà. Si riprende così la bella tradizione, interrotta dalla pandemia, durante la quale furono recapitati dai volontari, a tutte le persone sole del paese, dei sostanziosi cesti natalizi. La prossima epifania sarà un’altra cosa!