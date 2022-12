Giovedì sera, nell’ambito dell’attività di pattugliamento del territorio comunale, gli Agenti della Polizia Locale hanno proceduto al controllo di un veicolo rispetto al quale era stata segnalata in più occasioni guida senza patente. A bordo del veicolo sono stati rilevati due cittadini extracomunitari: il conducente, regolare sul territorio italiano, è risultato titolare di patente di guida, mentre il passeggero è risultato essere un soggetto già conosciuto alle Forze di Polizia del territorio, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti e per la sua posizione irregolare sul territorio italiano nonostante un decreto di espulsione. Il soggetto, senza fissa dimora, è stato fotosegnalato e deferito all’Autorità giudiziaria per violazione del Testo Unico sull’immigrazione.

Venerdì sera, sempre nell’ambito dell’attività di pattugliamento, durante un controllo su un veicolo, gli Agenti hanno individuato un soggetto irregolare sul territorio italiano: anche in questo caso hanno proceduto a rilievi fotodattiloscopici e sono in corso accertamenti in sinergia con l’Ufficio Immigrazione della Questura in merito alla sua posizione sul territorio ed al veicolo, che si sospetta possa essere intestato ad un prestanome.

“I nostri Agenti, con il supporto di strumenti all’avanguardia come quello dedicato al fotosegnalamento, dimostrano quotidianamente grande professionalità e prontezza nell’intervenire e nel prevenire in modo efficace potenziali situazioni di insicurezza in città – le parole dell’Assessore alla Polizia Locale William Tura -. E’ l’approccio dinamico al quale abbiamo lavorato fin da subito, sia per quanto riguarda il personale che per le dotazioni oggi più che mai fondamentali, a partire dalla nuova centrale operativa, per una Polizia Locale al passo con i tempi. Un grande grazie agli Agenti”.