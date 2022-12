Dell’ esistenza di Lucia poche cose sono pervenute.

Nata nell’anno 1716, è deceduta nella nostra Alessandria nel 1756.

La stirpe di Lucia è nobile, figlia di Marianna Crivelli, nonché del conte Antonio Gallia Dal Pozzo il quale, a sua volta, è nell’albero genealogico dell’antica famiglia Gavigliani della stirpe dei feudatari di Usseglio Belforte, uno dei più importanti Casati dell’antica Rovereto, molto impegnata nelle opere per lo sviluppo della nostra città, i cui membri hanno concorso operosamente per la fondazione di Alessandria.

Il Casato Gavigliani, occorre ricordare, ha donato alla nostra zona uomini di valore, sia nelle armi così negli studi, come nella cura della Pubblica Amministrazione, in particolare Lucia s’è contraddistinta da rare virtù spirituali, nonché raffinata benefattrice, per tutta la sua quarantennale esistenza.

Franco Montaldo