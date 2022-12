La Giunta Comunale di Tortona ha approvato le nuove regole relative alla circolazione di velocipedi e monopattini nelle aree urbane pedonali, in particolare in via Emilia nord. La necessità di porre limitazioni alla circolazione di questi mezzi era emersa già in Consiglio Comunale, in seguito ad una interrogazione che, sulla scorta delle lamentele di residenti e commercianti del centro cittadino, chiedeva conto delle regole attualmente in vigore per limitare il transito contromano, sui marciapiedi o sotto i portici. Successivamente l’argomento era stato trattato anche in Commissione Sicurezza, dove erano emerse proposte raccolte dall’assessore alla viabilità Luigi Bonetti e dal Comandante della Polizia Locale Orazio Di Stefano.

Le modifiche disposte dalla delibera approvata dalla Giunta sono le seguenti: “a parziale modifica dei precedenti atti deliberativi, i velocipedi e i monopattini (elettrici e non) non sono autorizzati a transitare nelle aree pedonali urbane della via Emilia e vie limitrofe; di stabilire che, come già previsto dall’art.182 c.4 del Codice della Strada, i conducenti di velocipedi e monopattini nel transitare all’interno delle aree pedonali urbane dovranno comportarsi come pedoni scendendo quindi dal veicolo per condurlo a mano fino al termine della area pedonale come individuato dalla specifica segnaletica stradale; di rendere ancora più evidente che il divieto di transito in senso vietato nell’asse della via Emilia riguarda anche i velocipedi e i monopattini; di dare mandato al Comandante della Polizia Municipale per l’adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento e per l’adeguamento della segnaletica stradale”.

Nelle prossime settimane saranno quindi posizionati i nuovi cartelli presso l’ingresso delle aree pedonali.