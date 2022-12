Il 2 gennaio rappresenta un giorno speciale per gli tutti gli appassionati sportivi, e non solo.Come tradizione, la città di Novi Ligure si appresta a celebrare l’anniversario della scomparsa di Fausto Coppi con un importante evento ospitato presso il Museo dei Campionissimi.

Alle ore 16 si terrà l’omaggio al Campionissimo dal titolo “In punta di pedali”, evento organizzato dal Comune di Novi Ligure in collaborazione con il team ciclistico Overall Tre Colli e il centro danza di Roberta Borello: giovani ciclisti e giovani ballerine che ricorderanno Fausto in una modalità attiva, dinamica e adatta ai nostri tempi e alle giovani generazioni di sportivi.

Tra gli ospiti della giornata, condotta dalla giornalista Mimma Caligaris, spicca la presenza di Ivan Quaranta, ex pistard e velocista, già medaglia d’oro nel campionato del mondo su pista di Atene 1992, specialità velocità juniores.

Quaranta è stato un velocista puro, professionista dal 1996 al 2008, e nel suo palmarès vanta ben 39 vittorie su strada. Oggi sta mettendo a frutto la sua esperienza come tecnico azzurro, chiamato da Marco Villa, Commissario Tecnico della nazionale italiana di ciclismo su pista, a rivitalizzare un settore attualmente in forte crescita nel panorama internazionale.

Info: tel. 0143 772230 – 0143 772266

museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.itwww.museodeicampionissimi.it