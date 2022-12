La Provincia prosegue nell’opera di sistemazione e ripristino dei principali assi viari di sua competenza, che sul territorio si sviluppano complessivamente per quasi 800 chilometri. Il 2023 si aprirà quindi all’insegna degli interventi di manutenzione. <Continua la nostra attenzione per migliorare costantemente le condizioni delle strade nelle vallate – commenta il Presidente Claudio Scajola – l’impegno è costante per migliorare preziosi collegamenti per la nostra comunità>.

Nel ponente, dopo le festività natalizie, i lavori interesseranno la strada provinciale n.57 Bordighera-Seborga-Negi: nel comune di Seborga verranno realizzati interventi di consolidamento in vari tratti tra i km 1 e 3+200, per un importo complessivo netto di euro 175.000 . L’impresa appaltatrice e’ la Geotecna di Finale Ligure.

Nella parte mediana del nostro territorio, sempre a gennaio, si interverrà lungo la Provinciale n.45 nel comune di Pietrabruna, dove verrà consolidato un muro di sostegno del corpo stradale al km.8.

I lavori verranno realizzati dalla Ilset di Genova, per un importo complessivo netto di 128.000 euro.

Sempre a gennaio nel comune di Pornassio, in località Ponti, lungo la strada provinciale 3 dove recentemente si è provveduto ad allargare il ponte in località Ombrellone, la Provincia realizzerà un importante intervento di messa in sicurezza della viabilità. Le obsolete ringhiere poste a margine della strada, a picco sul torrente Arroscia, saranno sostituite con barriere H2 bordo ponte,ai sensi della normativa vigente, con una spesa complessiva di 180.000 euro.

I lavori saranno realizzati dalla ditta MAES di Albisola (Savona).