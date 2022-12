Il Collegio Docenti e il Consiglio d’istituto del Liceo “G.Peano” di Tortona hanno deliberato una nuova opzione relativa all’indirizzo del liceo linguistico che arricchisce, a partire dall’a.s.2023/24, l’Offerta Formativa dell’Istituto. Accanto alla tradizionale proposta inglese/tedesco/ francese, infatti, dall’anno scolastico prossimo i futuri studenti potranno anche scegliere il liceo linguistico che vede la presenza delle lingue INGLESE/SPAGNOLO/ CINESE quali discipline curricolari.



“La decisione di offrire al territorio una possibilità di studio delle lingue che vada oltre i confini europei, con la presenza del cinese come terza lingua studiata, è data dalla consapevolezza di voler coniugare la tradizione con l’innovazione, attivando un percorso di liceo linguistico indirizzato allo studio di sistemi linguistici e culturali sia europei che extraeuropei, con la presenza dello spagnolo quale seconda lingua studiata e il cinese quale terza”, afferma il Dirigente

Scolastico del Liceo, Maria Rita Marchesotti.

“Abbiamo riflettuto moltissimo, centrando il nostro focus su considerazioni che prendono spunto dalla crescita costante della globalizzazione, dai rapidi cambiamenti di cultura e società, da quanto la conoscenza delle lingue straniere anche extraeuropee sia importante per l’accesso al sistema universitario e al mondo del lavoro, evidenziando l’importanza di un’estensione mondiale e non solo europea dell’apprendimento linguistico Abbiamo deciso di offrire ai nostri studenti, alle loro famiglie e a tutto il territorio un’opportunità di conoscenza di culture anche molto diverse dalla nostra, cercando di proporre concretamente occasioni di contatto anche con la cultura orientale.

Ampliare il curricolo del Liceo Linguistico a tre tra le lingue più parlate al mondo significa dare agli studenti e alle studentesse la possibilità di parlare, confrontarsi e interagire con la metà della popolazione mondiale .”.

Occorre ricordare che il Liceo dal 2021 ha aderito all’Accordo di Rete che vede tra i partner l’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Torino, l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e l’IIS “Spinelli” di Torino, accordo che ha fatto sì che già dall’a.s.2021/22 fosse attivato un corso di lingua cinese extracurricolare rivolto a studenti e docenti, attività che ha consentito ai discenti di avvicinarsi alla cultura cinese anche attraverso la preparazione finalizzata al conseguimento delle certificazioni linguistiche.

