Tutto pronto a Imperia per salutare l’arrivo del nuovo anno. L’appuntamento per domani sera, 31 dicembre, è nell’isola pedonale di Via Cascione con una serata all’insegna del blues e funky, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il CIV di Porto Maurizio.

A partire dalle ore 22.30, sulla balconata del Teatro Cavour, la band imperiese “Blues and Sugar” proporrà un omaggio a Zucchero “Sugar” Fornaciari con i suoi grandi successi. Al termine sarà invece la volta del Dj Set, che vedrà alternarsi alla consolle Enzo Testini “Dj Tex” e i giovani ragazzi di The Klub.

“Saluteremo tutti insieme il 2022 che sta per concludersi, che è stato un anno di ripartenza anche per gli eventi e la musica dal vivo, e daremo il benvenuto al 2023, nel quale ci auguriamo possa proseguire questo spirito di ripresa. Ringrazio tutti gli artisti e i tecnici coinvolti nell’organizzazione e il CIV per essere stato al nostro fianco nell’allestimento della serata”, commenta l’assessore Simone Vassallo.