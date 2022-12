Succede e sembra sempre più spesso, che autisti stranieri ma anche italiani non della zona, seguano minuziosamente il percorso indicato dai sempre più sofisticati sistemi elettronici che scambiano strette strade di campagna se non addirittura scalinate per superstrade a due corsie adatte ad ogni tipo di veicolo e così i poveri autisti spesso si ritrovano letteralmente in panne.

L’ultimo episodio che documentiamo nell’immagine in alto, è accaduto verso le 19 di oggi, mercoledì 12 dicembre, in via Valle la strada che costeggia la collina del Castello di Tortona, dove il Tir è finito in un campo.

Il pesante mezzo, probabilmente anche carico di merce ha proseguito fino a quando si è trovato incastrato nella stretta strada senza sapere più come venirne fuori.

Per fortuna sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che pur essendo a fine turno di lavoro, non si sono certo tirati indietro e seppur a fatica e dopo parecchio tempo hanno aiutato il TIR a rimettersi in carreggiata.