Corto Circuito Creativo, questo il titolo della call di arte urbana lanciata dal Distretto del Novese, a cui poter partecipare gratuitamente fino alle ore 13.00 del 3 febbraio 2023.

Tema prescelto il cuore, per raccogliere vere e proprie dichiarazioni d’amore per il territorio del Distretto del Novese, in chiave contemporanea e proseguire così il progetto partito lo scorso anno, di identificare il basso Piemonte come #ilterritorioromantico, usando la tecnologia per costruire un ponte tra fisico e digitale, tra arte urbana e metaverso.

“Dopo il successo della prima edizione delle panchine di San Valentino dello scorso anno – fanno sapere dal Distretto del Novese – abbiamo provato ad immaginare una seconda edizione ancora più coinvolgente capace di avviare un appuntamento di arte urbana ricorrente che possa caratterizzare il territorio nella sua accezione romantica!”

Il Commissario Straordinario del Comune di Novi Ligure Paolo Ponta, in qualità di Presidente del Distretto, aggiunge: “l’iniziativa intende declinare l’”Amore” visto anche e soprattutto come amore e rispetto per le persone e per il territorio, mediante un turismo sempre più informato, intelligente e sostenibile, in località amene, paesaggi incontaminati, città e paesi che possono offrire tanta storia, arte, cultura, tradizioni popolari e piatti tipici”.

L’opera può essere sia (nativa) digitale che analogica e successivamente digitalizzata prima di essere candidata. Le tecniche da utilizzare sono a discrezione dell’artista.

Dal 14 febbraio al 5 marzo 2023 le opere concorreranno alla prima esposizione virtuale geolocalizzata di Arte Urbana (STREET ART), abbinata ai luoghi dove saranno posizionate fisicamente le panchine romantiche.

Si creerà così un percorso di visita reale e uno spazio espositivo di tipo ibrido, a metà tra il fisico e il virtuale. Sulla App VISIT Distretto del Novese, verrà inserito apposito itinerario che vada ad abbinare le opere di arte urbana alle panchine di San Valentino, e contestualmente ognuno potrà esprimere la propria preferenza sul profilo Instagram del Distretto del Novese

Una giuria tecnica concorrerà per il restante 50%. Le opere che avranno ottenuto il giudizio finale più alto (massimo 3) saranno selezionate per essere realizzate su un muro messo a disposizione da uno dei comuni del Distretto del Novese e contestualmente saranno inserite nel metaverso.

Il regolamento e le modalità di iscrizione sono pubblicate in home page sul sito www.distrettonoese.it

Il progetto promosso dal Distretto del Novese ha ottenuto un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria tramite la partecipazione al bando Terre Belle.

Quale territorio promuove il Distretto del Novese?

Il Distretto del Novese (oltre trenta comuni della provincia di Alessandria riuniti in convenzione) si trova in Piemonte, in un’area equidistante da Torino, Milano e Genova, dove i segni degli intrecci storici tra la Repubblica Genovese e il territorio piemontese si possono ancora scoprire in un percorso attraverso i luoghi di arte e le tradizioni gastronomiche, le facciate dipinte dei centri storici che ricordano i borghi liguri, mentre a tavola scorrendo il menù, piatti come gli agnolotti fanno immediatamente pensare alla terra “sabauda”.

In questa porzione di Piemonte che non ti aspetti si trova Bosco Marengo con il Complesso di Santa Croce e le Opere di Vasari, i castelli dell’Alto Monferrato, i percorsi di trekking tra le Capanne di Marcarolo e la Val Borbera, Libarna la città degli antichi romani lungo la via Postumia, Gavi Bandiera Arancione Touring Club e il suo Forte, nel cuore del centro storico di Novi Ligure i palazzi dipinti e il grande complesso scultoreo in legno alle spalle dell´altare maggiore della Basilica della Maddalena (che rappresenta il Monte Calvario), e poi ancora la Pinacoteca di Voltaggio, al confine con la Liguria, dove è possibile ammirare le tele del Fiasella, di Bernardo Strozzi e del Voltaggino Sinibaldo Scorza. Impossibile dimenticare le dolci colline su cui si allenavano Costante Girardengo e Fausto Coppi, dove vengono coltivati i vitigni del Gavi docg, quelli dell’Ovada docg e del Timorasso, i cui vini ben si abbinano ai salumi del territorio come la testa in cassetta, o ancora ad altri prodotti tipici come la focaccia novese, la farinata, senza dimenticare il cioccolato che ha fatto conoscere il novese in tutto il mondo con i grandi marchi di eccellenza e le produzioni artigianali.