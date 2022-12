Si è svolta ieri pomeriggio nella Sala Consiliare di Palazzo Civico a Imperia la cerimonia di consegna delle Borse di studio per merito scolastico “Maria Pellegrina Amoretti”, istituite a partire da quest’anno dall’Amministrazione Comunale. Il Sindaco Claudio Scajola e l’assessore alle Politiche Scolastiche Luca Volpe hanno premiato 30 ragazzi imperiesi, scelti da un’apposita Commissione sulla base del rendimento e suddivisi in tre differenti categorie: scuole medie, scuole superiori e diplomati.

Di seguito i nomi dei vincitori: Bianca Agnese, Giulia Falciola, Ginevra Ferraù, Sudenz Isler, Sara Priore, Gabriele Sappa, Martino Scisco, Tommaso Testa, Pauleen Georgea Arguelles, Chiara Viani, Emma Marchetti, Angela Maria Martinelli, Camilla Scisco, Chiara Muscatiello, Irene Geranio, Stefan Catalin Vladut Ghita, Nicole Grande, Tommaso Giraldi, Matteo Dirosa, Aurora Sarli, Camilla Agnese, Carlotta Dirosa, Anas Ichahrar, Samuele Marchetti, Federica Marilongo, Nunzio Ruma, Giacomo Cazzola, Gloria Fisichella, Valentina Gallo, Alessia Resy Ferrara.

Sono state inoltre assegnate alcune Borse di Studio aggiuntive stanziate da ADMO (Sez. di Imperia) per 5 studenti che hanno documentato il proprio impegno civico. È stato infine conferito un premio speciale a un giovane ragazzo che ha donato il midollo osseo al proprio padre.

“Con l’istituzione di queste Borse di Studio abbiamo inteso con il sindaco Scajola esprimere un concetto chiaro: l’Amministrazione Comunale riconosce un grande valore sociale all’impegno profuso nello studio, che merita di essere valorizzato e sostenuto. Questo riconoscimento agli studenti imperiesi speriamo che possa essere un incentivo per tutti i nostri ragazzi a portare avanti con passione i propri studi, così da sostenere la crescita dell’intera comunità. Un ringraziamento speciale all’ADMO per essersi affiancata a noi in questa iniziativa e per il profondo messaggio sull’importanza della donazione lanciato ieri ai ragazzi”, commenta l’assessore Volpe.