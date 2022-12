Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia (IM), hanno tratto in arresto il responsabile della “spaccata” la notte scorsa al Bar “Dal Filo Rosso” del Comune rivierasco. Si tratta di uno straniero, appena maggiorenne, di origine magrebina, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, che la notte scorsa, dopo aver infranto una vetrata, si è introdotto insieme ad un complice ancora in via di identificazione all’interno del bar sottraendo circa trecento euro dalla cassa, un paio di occhiali Ray-Ban ed un monopattino Teklio.

Individuato anche grazie alle indicazioni di qualche testimone ed alle immagini di videosorveglianza di qualche locale vicino, il giovane è stato poi accompagnato in caserma e sottoposto a rilievi fotografici e dattiloscopici dai quali è emerso che su di lui gravava un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale per i Minori di Novara per una rapina perpetrata in quel centro nel maggio dello scorso anno, quando ancora non aveva raggiunto la maggiore età.

Lo straniero è stato quindi nella notte associato all’Istituto Penitenziario Minorile “Ferranti Aporti” di Torino, dove dovrà permanere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria a cui dovrà rispondere sia del reato di rapina dell’anno scorso che del furto aggravato perpetrato a Ventimiglia.