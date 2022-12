Nell’ambito dei controlli del territorio finalizzati alla repressione dello spaccio di stupefacenti nel centro cittadino, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Alessandria hanno inferto un duro colpo all’approvvigionamento di stupefacente in città con l’arresto di un corriere e il sequestro di un importante quantitativo di stupefacente destinato alle piazze di spaccio di Alessandria.

Il corriere, in palese attesa davanti ai laghetti dei giardinetti siti in questo viale della Repubblica, accortosi di essere stato individuato dai Carabinieri, ha cercato di sottrarsi all’arresto dandosi a una precipitosa fuga per le vie cittadine, ma è stato raggiunto e tratto in arresto dopo un rocambolesco inseguimento e una cruenta colluttazione.

Lo stupefacente sequestrato si presentava ancora imballato in panetti contrassegnati con il logo di un I-phone come “marchio di fabbrica” che ne indica la provenienza negli ambienti criminali, a testimonianza che era appena giunto in città e avrebbe consentito l’approvvigionamento per diverso tempo delle piazze di spaccio cittadino.

L’ennesimo arresto operato dai Carabinieri di Alessandria nell’ambito di operazioni di contrasto allo spaccio di stupefacenti testimonia l’attenzione rivolta alla problematica e la risolutezza nel volere restituire alla cittadinanza il pieno godimento delle aree pubbliche, prevenendo e reprimendo i comportamenti criminali e il degrado che a questi si accompagna. L’arrestato è stato tradotto presso il carcere cittadino, dove è stato interrogato dal GIP che ne ha disposto la custodia in carcere attesa la gravità della condotta contestata