Gli studenti del Liceo Peano di Tortona in giro per la provincia per apprezzarne la bellezza



Lo scorso 7 Dicembre le classi 2A e 3A Scienze Umane del Liceo Peano hanno avuto l’occasione di visitare alcuni luoghi della provincia di Alessandria che dimostrano quanto sia importante la valorizzazione del nostro territorio: il complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo. I ragazzi hanno potuto apprezzare le opere di Vasari e gli interventi di recupero dell’intero complesso. Ma anche visitare il Centro Visitatori dell’Area Faunistica del torrente Orba, dove alcuni guardiaparco hanno spiegato le caratteristiche naturalistiche dell’area fluviale e descritto la flora e la fauna tipiche della zona. Il pomeriggio è stato dedicato al laboratorio sulla legalità condotto dai volontari dell’Associazione Libera contro le Mafie, e alla visita di Cascina Saetta, bene confiscato alla mafia che ora ospita un impianto di acquaponica, innovativo sistema sperimentale di coltivazione che sfrutta la sinergia tra mondo vegetale e mondo animale: da un passato di mafia e illegalità a un presente di corresponsabilità e innovazione tecnologica. Correlati