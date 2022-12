Il Comune di Castelnuovo si prepara al Natale e Festeggia l’Immacolata concezione con ben tre iniziative tutte in programma Giovedì 8 dicembre. È già tutto pronto per il ritorno del mercatino dell’otto dicembre a partire dalle ore 10: quest’anno, in concomitanza con il mercato del giovedì in piazza, si terrà nel cortile del Municipio. Intorno alla fontana e nel parcheggio attiguo, in una cornice suggestiva, si disporranno i banchi delle associazioni, degli hobbisti e alimentari con una parte espositiva dedicata al settore no profit e alla solidarietà e uno spazio alla proloco.

Consigli e suggerimenti per gli acquisti, qualche goloso pensiero natalizio e tanti gadget solidali.

Nel pomeriggio, dalle ore 14,30, in piazza, ritorna l’iniziativa “Facciamo l’albero”. Accanto all’abete posizionato dal Comune saranno installati altri alberi più piccoli per essere addobbati con il materiale preparato dai laboratori in biblioteca.

Sono naturalmente invitati tutti i cittadini nell’addobbo degli alberi, non solo coloro che hanno realizzato i loro oggetti ma anche chi vorrà appendere qualche decorazione. Un dono a tutta la comunità, il senso di appartenenza e di condivisione di un momento che speriamo possa essere sereno e suggestivo come un tempo.

In serata, alle 21, il coro gospel “By Faith” di Alessandria, in castello, regalerà una suggestione musicale legata al Natale.