Secondo appuntamento con i concerti promozionali e gratuiti all’Accademia Musicale “Lorenzo Perosi” di Tortona in Via Giancarlo Pernigotti 12. L’avvenimento è previsto per domenica prossima, 4 dicembre alle 17,45 con il concerto “Tra musica e parole” canta Tania Furia, al pianoforte Gian Maria Franzin.

Parliamo di due musicisti di grande valore.

Il Maestro Gian Maria Franzin è Docente di pianoforte presso l’Accademia Civica Lorenzo Perosi di Tortona, si è formato musicalmente presso il Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria, dove ha conseguito la laurea specialistica di secondo livello in Discipline musicali ad indirizzo Pianista accompagnatore. La sua è una formazione prevalentemente classica, con studi di composizione e una vasta esperienza di pianista accompagnatore collaborando in Italia e all’estero con orchestre, teatri, associazioni musicali, cori e cantanti lirici. Al suo attivo ha un’intensa attività compositiva che include la traduzione in musica di opere d’arte visiva. Autore ed esecutore di musiche per spettacoli teatrali, è docente di Educazione musicale nella Scuola Secondaria di primo grado presso l’Istituto comprensivo Tortona-B.

Tania Furia, invece, nasce a Milano. Dal 2010 inizia la sua carriera artistica avvicinandosi prima alla musica jazz poi alle cover di musica pop italiana e straniera. Si esibisce in diversi locali, festival e teatri italiani. È cantautrice con all’ attivo un album dal titolo “Cantastorie” prodotto da Luigi Albertelli suo maestro e mentore. Insegna tecnica vocale presso diverse scuole di musica e per la Civica Accademia Lorenzo Perosi di Tortona dal 2019. La sua peculiarità è la potenza vocale e la personale interpretazione che riesce a dare con naturale predisposizione alla performance.

I concerti sono gratuiti ma è gradita la prenotazione al numero 349-3818019.