Nei giorni scorsi a Rivalta Scrivia.Il Capitolo BNI® I Campionissimi taglia un secondo, fondamentale traguardo: i due anni di attività. Un traguardo raggiunto orgogliosamente, forti dei successi conseguiti e dei 2 milioni di euro di transazioni interne conteggiate tra ivari membri.

“Abbiamo scelto di condividere questo momento prezioso – dice Andrea Cortesi – con coloro i quali hanno tifato per noi supportandoci fin dalla nascita del Capitolo : le autorità del territorio (in particolare Federico Chiodi, sindaco di Tortona), le Associazioni di Categoria, i Service Club, la stampa e i media locali. E poi i membri, i director e gli ambassador degli altri Capitoli BNI®, amici e punti di riferimento con cui crescere insieme. Ancora una volta siamo la dimostrazione che I Campionissimi è un progetto vincente non soltanto nel nome ma soprattutto nei fatti.”

“I Campionissimi” è il gruppo BNI® che riunisce imprenditori, artigiani, commercianti e professionisti di Novi Ligure e Tortona. Il gruppo è aperto a nuove adesioni. E possibile avere ulteriori notizie collegandosi all’apposito sito internet oppure partecipare alle riunioni settimanali: ogni mercoledì alle ore 7.15, al Carrettino Country Club, o ancora inviare un email a bnicampionissimi@gmail.com

https://bni-alessandria.it/15-alessandria-bni-i…/

Di seguito altre immagini della serata.