Dopo il primo volume di commento alle letture festive “anno C”, accolto con grande favore, segue adesso il commento per l’anno “A”, con le letture dell’evangelista Matteo, ponendosi “in continuità di metodo, stile e contenuti” con la citata opera precedente. In effetti questi volumi non sono costruiti “in maniera asettica” ma nascono “nell’ambiente reale e concreto della comunità di cui sono parroco, e per questo lo stile e il linguaggio non sono accademici ma declinati in chiave pastorale, per spiegare e attualizzare anche per persone non ‘addette ai lavori’ o non troppo addentro a riferimenti teologici ed ecclesiastici”.

Proprio per questo motivo, l’arcivescovo Vittorio Viola, nella sua Prefazione, scrive che “nel vasto panorama delle pubblicazioni che offrono un commento pastorale alle letture festive, l’Autore si ritaglia uno spazio originale: con un linguaggio diretto, semplice ma non banale, capace di agganciare l’attenzione del lettore per indirizzarla verso la Parola”. Molto bella, poi, l’immagine di copertina che presenta la straordinaria “Ultima cena” castelnovese di Alessandro Berri (1540), di ispirazione e impostazione leonardesca.

Questa è la prima volta che un’opera d’arte di Castelnuovo viene utilizzata in copertina da una Casa editrice nazionale. Ovviamente, nulla capita per caso; in effetti Fabrizio Casazza – che è stato anche mio professore di Teologia, nonché Direttore dell’Istituto teologico di Alessandria (che fa parte della Facoltà di Teologia dell’Italia settentrionale, che ha sede a Milano) – è diventato mio amico e, venendomi a trovare a Castelnuovo Scrivia alcuni mesi fa (aiutato per la visita turistica dal vice-sindaco Paola Pisa), è stato folgorato da alcune nostre eccellenze storico-artistiche, tra cui la famosa opera del Berri.

Il libro verrà presentato il prossimo mercoledì 7 dicembre, alle ore 21.15, presso la Cappella lunga della chiesa Parrocchiale di Castelnuovo Scrivia, con lo straordinario intervento del Vescovo di Pavia S.E. mons. Sanguineti, che è anche Membro della Commissione episcopale della CEI per la “Cultura ed i mezzi di comunicazione”, ed il giornalista dott. Marco Caramagna, già Capo Ufficio stampa della Provincia di Alessandria nonché direttore del settimanale diocesano di Alessandria. Ecco dunque uno straordinario appuntamento di cultura, arte e fede che contribuisce alla valorizzazione del nostro importante patrimonio storico-artistico.

Roberto Carlo Delconte

FONTE IMMAGINE https://it.wikipedia.org/wiki/File:Ultima_Cena_-_Alessandro_Berri,_1540.jpg