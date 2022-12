La Direzione ASL AL ha condiviso con i dipendenti del presidio il contenuto della Decision Letter dell’ente di accreditamento indipendente Accreditation Canada che certifica il livello di qualità ORO delle Strutture dell’Ospedale Santo Spirito e del percorso nascita.

Con la visita da parte degli esperti di qualità dei servizi sanitari di Accreditation Canada si è conclusa, nelle settimane scorse, la prima fase del percorso triennale di accreditamento sulla base di standard internazionali che ha poi portato al pronunciamento finale da parte dell’ente canadese.

Accreditation Canada è una delle principali organizzazioni no profit indipendenti che si occupa di accreditamento di servizi socio-sanitari a livello mondiale e dal 1958 certifica standard qualitativi di valenza internazionale. Con la collaborazione del personale ASL AL, Accreditation Canada ha dato avvio nel febbraio 2022 ad un percorso che è durato alcuni mesi e che proseguirà anche nei prossimi anni.

Dopo aver esaminato 22 processi prioritari e circa 2000 criteri riferiti a 18 aree di analisi, i valutatori hanno prodotto un report complessivo in cui sono evidenziati molti punti di forza, particolarmente nel coinvolgimento e senso di responsabilità del personale, nell’efficacia della Centrale Operativa di Continuità assistenziale, nell’impegno dei team di mettere il paziente al centro della loro attività, come è esemplificato da servizi quali il CAS (Centro Assistenza e Servizi della S.C. Oncologia) o il percorso nascita. I valutatori hanno preso in considerazione anche le criticità legate a problematiche quali la difficoltà nel reperimento di personale sanitario, l’aumento di servizi sanitari legati all’invecchiamento della popolazione e hanno indicato alcune pratiche che l’organizzazione del Presidio dovrà implementare per proseguire il percorso di certificazione nei prossimi anni. Una componente chiave nel mantenere e far progredire la certificazione acquisita risiede nel dimostrare un costante impegno nell’implementazione della cultura della qualità in tutte le pratiche e i servizi delle Strutture coinvolte.

Luigi Vercellino, Direttore Generale ASL AL ha tenuto a ringraziare il personale per l’impegno con cui ha affrontato il percorso di certificazione e ha dichiarato: “il percorso della certificazione di qualità dell’Ospedale di Casale proseguirà nei prossimi anni e ci darà la possibilità di sostenere un percorso di miglioramento continuo dei processi. Si tratta di un risultato ottimo che conferma l’impegno dei nostri professionisti nello svolgere il loro lavoro con competenza e attenzione: per ASL AL questa certificazione è in primo luogo uno strumento per identificare le criticità e intervenire su di esse, con l’obiettivo di migliorare costantemente l’offerta di servizi rivolta ai nostri pazienti”.

All’incontro ha presenziato anche il Vice Sindaco di Casale Monferrato, Emanuele CAPRA, il quale ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto e ha esortato a continuare su questa strada per migliorare e valorizzare i servizi offerti da Presidio e Distretto.