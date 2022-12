Attraverso un video sui social Andrea Mantovani, presidente di Azione Tortona, ringrazia i tortonesi per la copiosa adesione all’iniziativa della raccolta giocattoli, mostrando i centinaia di giochi donati dai cittadini per contribuire al meccanismo di solidarietà.

“I miei più sentiti ringraziamenti vanno ai tantissimi tortonesi che hanno aderito alla nostra ennesima iniziativa solidale – dice Andrea Mantovani – perché anche quest’anno siamo stati letteralmente sommersi di giochi che, sabato prossimo, Vigilia di Natale, distribuiremo insieme ai nostri volontari presso i centri ospedalieri infantili e orfanotrofi della zona”

“Il nostro è un impegno sincero che ci permette di rendere felici i tanti bambini che non si possono permettere un Natale migliore – conclude Mantovani – per questo ringrazio i nostri volontari che dedicano tempo e volontà a queste iniziative, in particolar modo ringrazio anche “L’arcobaleno di Mirko” per la splendida partecipazione, e per la cordiale collaborazione nella Lotteria Solidale la Derthona Fitness S.S.D., Derthona Combat, la Crossfit Tortona MM-1 e la Scuderia Duepuntozero”.

https://www.facebook.com/100074530820212/videos/1088877848452771/