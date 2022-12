Da questo sabato 10 Dicembre, all’interno della sede di Azione Tortona sarà possibile acquistare i biglietti per la lotteria solidale over 14, tramite la quale si potranno vincere tre ricchi premi. Il biglietto vincente, infatti, sarà corrisposto da 2 abbonamenti mensili alla Derthona Fitness, di cui uno per la sala pesi e uno per la Kick Boxing. Il secondo premio invece corrisponderà all’abbonamento di un mese presso la palestra Crossfit MM1 Tortona, con disciplina a scelta.

Con il terzo premio, inoltre, si avrà accesso a tre lezioni di equitazione presso la Scuderia 2.0 di Castellar Ponzano.

L’estrazione della lotteria si svolgerà sabato 24 dicembre alle ore 10 presso la sede di via Pelizzari.

Il ricavato della vendita dei biglietti verrà destinato alle nostre raccolta alimentari per sostenere i tortonesi in crisi economica.

Ringraziamo quindi la Derthona Fitness S.S.D. , la Crossfit Tortona MM-1 e la Scuderia Duepuntozero F. Pujia per le cordiali collaborazioni tramite le quali dimostriamo ancora una volta in maniera concreta che sport e solidarietà corrono a pari passo, con la finalità di incentivare la popolazione a partecipare al meccanismo di beneficenza, valorizzando sempre i sani principi dell’attività sportiva.