È Francesca Pollis il nuovo Direttore della Struttura di Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Classe 1961, si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 1987 all’Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito nel 1990 anche la specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica. Oltre ad aver seguito il corso di Organizzazione e Gestione in Sanità C.OR.GE.SAN all’Università Sda Bocconi di Milano e il Master di II Livello in Valutazione e gestione delle tecnologie e dei servizi sanitari (HTA) all’Università degli Studi Milano- Bicocca, ha conseguito la qualifica di Valutatore Nazionale per il Sistema Trasfusionale e Mantenimento della Competenza e quella di Lean Healthcare Advanced.

Dopo aver prestato servizio nei SIT – Servizio immuno-trasfusionale – delle Asl di Chioggia e Casale Monferrato, dal 2005 ha iniziato la sua esperienza professionale all’Ospedale di Alessandria ricoprendo gli incarichi di Responsabile di Emovigilanza, della Formazione e Mantenimento Competenze e del Centro Donazioni e Aferesi Terapeutica.

«All’Ospedale di Alessandria sono molto legata – ha sottolineato la dottoressa Francesca Pollis – e quindi poter ricoprire questo nuovo e importante ruolo mi rende particolarmente felice. Tra i progetti che durante il mio nuovo incarico porterò avanti ci sono sicuramente quello legato alla collaborazione con l’unità HTA (Health Technology Assessment) dell’Infrastruttura Ricerca Formazione e Innovazione (IRFI), diretta dal Dr. Antonio Maconi, per il consolidamento della rete dei facilitatori e della metodologia HTA e quello che ha portato al supporto del servizio trasfusionale, così come definito dalla convenzione stipulata con l’ASL AL. Due iniziative che permetteranno di creare quelle fondamentali collaborazioni per un continuo miglioramento dei servizi. Con ASL AL, per esempio, stiamo portando avanti un’analisi organizzativa preliminare alla revisione della Rete Trasfusionale prevista dalla Regione Piemonte».

“A nome della Direzione faccio i miei migliori auguri per questo nuovo incarico alla Dr.ssa Pollis – afferma Valter Alpe, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria – che in questi anni ha dimostrato un grande attaccamento all’Ospedale. Sono sicuro che la sua attività porterà a una sempre maggiore sinergia tra i diversi attori del territorio che si occupano di un tema così importante e delicato come la donazione di sangue ma anche in termini di ricerca con i diversi laboratori del Trasfusionale inseriti in rete con l’UPO”.