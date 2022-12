In un contesto storico come quello attuale, in cui il caro vita è uno dei temi più ricorrenti e preoccupanti per la maggior parte delle persone, la corsa al risparmio non sembra più essere una scelta: certo non è possibile fare economia su tutto, ma dove si può è bene prestare la massima attenzione. Il settore assicurativo, ad esempio, è uno di quelli che consente, grazie all’alta concorrenza sviluppatasi negli ultimi anni, e soprattutto con l’avvento delle Assicurazioni online, di trarre proficuo vantaggio se si è attenti a personalizzare la polizza nel modo corretto e con il partner più affidabile. Quali elementi, dunque, è bene considerare nella scelta di un’Assicurazione online?

La prima regola generale è quella di badare al costo senza, però, barattare un prezzo conveniente con la qualità del servizio: trattandosi di uno strumento fondamentale di cui ci si avvale soprattutto in situazioni di emergenza, e in cui i danni che si devono coprire comportano un esborso economico spesso importante, è bene infatti fare molta attenzione. Specie online è facile cadere vittima di generose offerte che, però, nascondono servizi poco professionali, un’assistenza inesistente, macchinosi procedimenti burocratici o clausole tutt’altro che convenienti.

Nella scelta di un’Assicurazione, dunque, il risparmio non è il solo aspetto da considerare. Molto spesso, specie per i contraenti di una certa età o poco avvezzi alle tecnologie, la prima difficoltà è rappresentata proprio dalla mancanza di un interlocutore fisico con cui discutere i termini del preventivo, pagare il premio e, ancor più importante, a cui rivolgersi in caso di necessità. Ecco perché è fondamentale, specie per aiutare i più scettici, che dall’altra parte vi sia un’assistenza dedicata sempre disponibile e preparata per rispondere ai dubbi, risolvere le problematiche e rendere ogni passaggio semplice, sicuro e veloce.

Spesso, soprattutto in caso di sinistro, inviare la documentazione e accedere alla modulistica necessaria per aprire una pratica può essere difficoltoso: questo non accade, ad esempio, con ConTe.it che garantisce non solo un percorso semplice e lineare sul sito, facile da seguire anche per chi non è un tecnico o un esperto conoscitore della rete, ma anche consulenti in grado di supportare in ogni fase in caso di bisogno.

Non tutte le assicurazioni online, inoltre, offrono gli stessi servizi e le stesse garanzie: spesso le clausole sono diverse, così come le condizioni che vengono proposte. Ecco perché è essenziale, tra le altre cose, utilizzare al meglio lo strumento del preventivo online per valutare l’Assicurazione che garantisce il servizio migliore e più completo per le singole necessità. Una volta personalizzata la polizza, poi, è fondamentale leggere attentamente tutte le condizioni contrattuali, onde evitare di non considerare massimali o esclusioni e, quindi, di essere magari convinti di acquistare un servizio e trovarsi con tutt’altro in mano al momento del bisogno.

Insomma, spesso internet con le sue infinite potenzialità può spaventare, ma è bene specificare che tra un’Assicurazione tradizionale ed una online non c’è alcuna differenza se ci si affida sempre e solo a specialisti di questo settore. Tutto quello che bisogna fare è informarsi correttamente e aggiungere alla polizza RC Auto, obbligatoria per legge, le garanzie accessorie facoltative di cui davvero si ritiene di avere bisogno: a quel punto ci si potrà mettere serenamente alla guida della propria vettura, certi che in caso di bisogno si avranno tutte le carte in regola per tutelare sé stessi e gli altri.