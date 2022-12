Il termometro vicino allo zero non ha fermato le manifestazioni programmate dal comune di Tortona che si svolgono regolarmente riscuotendo sempre un buon successo com’è accaduto ieri pomeriggio, domenica 11 dicembre quando lungo le vie della città si è snodata la Sfilata di Natale organizzata dal Gruppo Volontario Protezione Civile Bassa Valle Scrivia.

Tante persone, grandi e piccini hanno partecipato alla sfilata accompagnando Babbo Natale di vedete sotto altre immagini.

A Tortona intanto proseguono le mostre natalizie: a Palazzo Guidobono è visitabile fino all’8 gennaio 2023 “Paesaggi, scorci, vedute” che, nell’ambito della rassegna “Scopri Tortona”, espone opere appartenenti alla quadreria comunale, acquisite nel patrimonio dell’ente grazie a importanti donazioni ricevute nel corso degli anni; presso la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” espongono invece Lucia Conti e Noemi Ferrari con la mostra “Naturalmente… Arte”, visitabile dal 9 dicembre a 5 gennaio, tutti i giorni esclusi sabato e domenica dalle ore 9 alle 18; presso il Museo Diocesano in via Seminario, dal 3 al 18 dicembre si terrà la seconda edizione di “Solidarietà… con Arte” mostra di opere degli artisti della permanente di per il Centro Paolo IV realizzata con la collaborazione di Alfredo Mazzotta e Caterina Deodato. Il ricavato dell’iniziativa, visitabile il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30, sarà interamente devoluto al Centro Paolo VI Onlus di Casalnoceto