Diano Marina si prepara a varare un ricco calendario di manifestazioni natalizie che allieteranno i numerosi turisti e gli abitanti della tantissime seconde case che sia per il Ponte dell’immacolata che per le feste natalizie, come accade ormai da tempo immemorabile arriveranno in città per assaporare il clima mite di questo incredibile golfo e trascorrere qualche giorno lontano dalla nebbia opprimente e dal freddo della pianura padana.

La differenza di temperatura, tra Diano Marina e tante località del nord Italia, infatti oscilla fra i 7 e i 13 gradi. Qui da noi si sta meglio e le manifestazioni natalizie daranno quel tocco magico necessario.

Come sempre il calendario degli avvenimenti è disponibile sul sito turistico del Comune.

Quattro gli appuntamenti in programma nel week end a Diano Marina.

Si inizia Sabato 3 Dicembre alle 16 presso la Sala Consiliare del Comune con le “Giornate Culturali della Communitas Diani 2022” organizzate dalla Communitas Diani con un convegno del prof. Luciano Milvio Calzamiglia sul tema “Il ritorno di Pio VII dalla Francia nel 1814 e la breve sosta a Dianio Marina”.

Alle 16,30 in Piazza Martiri della Libertà davanti al Comune con il concerto gratuito Banda Musicale “Città di Diano Marina” in occasione dell’inizio del periodo natalizio. Seguirà alle ore 18,00 l’ accensione delle luminarie natalizie con animazione musicale.

Domenica 4 dicembre, invece tradizionale appuntamento mensile in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà con “Diano Colleziona” tradizionale mercato dell’antiquariato dalle ore 08,00 alle ore 20,00.