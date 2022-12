Venerdì 2 dicembre 2022 alle ore 18.00 presso il Centro Comunale di Cultura di Valenza (piazza XXXI Martiri 1), avrà luogo la fase conclusiva del Concorso indetto da Lions Club International UN POSTER PER LA PACE.

L’edizione 2022 ha per tema “Guidare con compassione” e ha coinvolto ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 13 anni attraverso scuole, associazioni scout, parrocchie, associazioni sportive e ricreative. I giovani sono stati chiamati a esplorare, attraverso la loro opera, il futuro di pace che può essere realizzato grazie a una leadership compassionevole.

I poster inviati per il concorso saranno fruibili in mostra presso la piazzetta del Centro Comunale di Cultura fino al prossimo 2 di dicembre data della premiazione.

Durante la serata conclusiva sarà presente il Governatore del Distretto Pio Visconti. Al Lions Club Host spetterà la premiazione del disegno primo classificato della Città di Valenza.

“La mostra con i disegni dei partecipanti al Concorso Internazionale e la premiazione del prossimo 2 dicembre saranno ospitati presso il Centro Comunale di Cultura in omaggio al Governatore del Distretto Pio Visconti. L’iniziativa Un Poster per la Pace promossa dal Lions Club International è un modo per coinvolgere le ragazze e i ragazzi, attraverso l’espressione creativa dell’arte, su temi importanti come quello della pace. La grande adesione all’iniziativa ha consentito di organizzare prima della premiazione anche una mostra presso il Centro Comunale di Cultura per dare giusto valore all’impegno dei giovani partecipanti” così commentano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio.

In occasione della cerimonia di premiazione si esibiranno alcuni elementi dell’Orchestra della Scuola Pascoli.