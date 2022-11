Hanno avuto ottimo riscontro le due iniziative parallele alla stagione di spettacoli del Teatro Civico, rivolte alla cittadinanza tortonese.

“Sono molto soddisfatto per l’ottima affluenza di pubblico – dice Andrea De Onestis collaboratore artistico del Teatro Civico – la cittadinanza tortonese ha compreso e scelto di partecipare ai due eventi, il percorso di counseling e il corso di recitazione. Sono sempre più convinto che cultura e ricerca del benessere siano un binomio imprescindibile. Ringrazio il Sindaco di Tortona per la sua partecipazione attenta e attiva e per aver sostenuto queste iniziative e la dottoressa Valentina Erika Bassi per la magistrale conduzione del primo appuntamento di counseling”.

Il prossimo appuntamento di counseling si terrà giovedì 3 dicembre alle ore 18 presso la Sala Giovani del Teatro e sarà, come sempre, completamente gratuito.