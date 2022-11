Da ieri è ripresa la regolare circolazione ferroviaria tra Tortona e Alessandria.

È stata infatti completata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), nel rispetto dei tempi previsti, la seconda fase di attività propedeutiche alla riapertura della linea Novi Ligure – Pozzolo Formigaro – Rivalta Scrivia – Tortona per i collegamenti sia merci che viaggiatori e per il successivo innesto del Terzo Valico dei Giovi sulla linea storica Alessandria – Piacenza in direzione Milano.

In questa seconda fase, successiva ai lavori eseguiti a gennaio di quest’anno, è stato modificato il tracciato anche del secondo binario della linea storica Alessandria – Piacenza tramite la realizzazione di un nuovo tratto di linea di 750 metri per consentire la realizzazione della prossima fase di innesto del Terzo Valico dei Giovi sulla linea storica Alessandria – Piacenza, contestualmente al raddoppio della tratta tra Rivalta Scrivia e Tortona.