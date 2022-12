Si terrà giovedì 1 dicembre alle ore 20 l’incontro di presentazione dei primi esiti del Dibattito pubblico sul quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona-Voghera. L’appuntamento sarà occasione per conoscere le diverse istanze – oltre 50 tra richieste di approfondimento e proposte – espresse dal territorio di Voghera, Tortona e Pontecurone sia nel corso delle serate pubbliche realizzate lo scorso ottobre, sia ricevute tramite canali digitali. Le considerazioni ricevute riguardano principalmente il tracciato ferroviario, la viabilità, le barriere anti rumore, gli aspetti ambientali e idraulici, gli espropri, gli impatti della fase di cantiere.

L’incontro si terrà in modalità on line. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito del progetto: www.dptortonavoghera.it nella sezione “partecipa al dibattito” (la registrazione chiude alle ore 9 di giovedì 1 dicembre). La partecipazione è aperta anche a coloro che non hanno partecipato alle fasi precedenti del percorso di pubblica consultazione.

L’appuntamento di giovedì non comporterà la conclusione del DIbattito. sarà infatti possibile continuare a mandare considerazioni, proposte e idee sul progetto fino al 16 gennaio 2023 alla mail info@dptorotonavoghera.it

Il Quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona-Voghera verrà realizzato nei prossimi anni da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per potenziare un collegamento strategico sia per il Paese che per il territorio locale.

Info: www.dptortonavoghera.it