Avere 103 anni e non sentirli, ma riuscire anche a tranquillizzare le persone che forse pensando avesse problemi di salute o fosse addirittura deceduta hanno dato l’allarme, ma la donna per fortuna è viva e vegeta e se non ha dato notizie di sé è perché stava solo dormendo.

E’ accaduto questa mattina, lunedì 14 novembre, quando i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona sono intervenuti in Largo Europa per quello che in gergo viene chiamato “Soccorso Persona”.

E’ successo che la vicina di casa dell’ultracentenaria non aveva più notizie della donna e allora, visto che era in possesso della chiave dell’alloggio in cui abita la 103 enne ha provato ad entrare. Peccato che la pensionata aveva lasciato la chiave dentro la toppa impedendo così alla vicina di sincerarsi delle sue condizioni.

Quest’ultima ha provato a suonare e chiamare la centenaria ma quando non ha avuto risposta ha dato l’allarme e ha chiamato i Vigili del Fuoco.

I pompieri, però prima di fare irruzione all’interno forzando qualche ingresso hanno deciso di fare un ultimo tentativo in maniera più decisa e allora con grande sollievo di tutti la 103enne ha aperto la porta di casa rassicurando i presenti: stava solo dormendo…..