Una serie di spettacoli d’arte varia, accompagnati da un’atmosfera ispirata al buon gusto dei cafè chantants parigini degli anni ’20. “Le Petit Cabaret 1924” arricchirà il fine settimana dei cittadini vogheresi e non solo, con le esibizioni di talentuosi interpreti diplomati nelle migliori accademie di danza e circo contemporaneo in Europa (acrobati, maghi, giocolieri ed equilibristi), protagonisti sotto le note delle melodie jazz, swing e charleston. L’evento, organizzato dall’associazione Valorizziamo Voghera, patrocinato da Ascom, con il patrocinio e il contributo economico del Comune di Voghera, il supporto e l’appoggio finanziario di negozianti e attività vogheresi, avrà luogo in un tendone allestito per l’occasione in piazza Cesare Battisti.

Quattro appuntamenti in programma, Venerdì 25 alle ore 21:00, Sabato 26 alle 17:00 e alle 21:00, Domenica 27 alle 17:00. In attesa dello spettacolo serale, nel pomeriggio di Venerdì 25, in concomitanza dell’accensione delle luminarie, le vie della città saranno animate dai personaggi del Petit Cabaret. Sabato 26 e Domenica 27 Novembre è possibile scattare dei selfie con i personaggi dello spettacolo. Il tendone di piazza Cesare Battisti è a pianta tonda, presenta tavolini e sedie intorno ad una pista circolare, con un arredamento elegante e raffinato, secondo il gusto dei bistrot parigini degli anni ’20. E’ consigliata la prenotazione al numero 3208150851 o all’indirizzo e-mail petitcabaret1924@gmail.com

“Iniziano gli eventi di “Natale in Città 2022”, una serie di appuntamenti che accompagnerà la Città di Voghera fino al 6 Gennaio – spiega l’Assessore con delega al Commercio Maria Cristina Malvicini -. Grazie alla collaborazione e alla sinergia con le associazioni, i commercianti e le attività produttive, daremo vita ad un fine settimana all’insegna dello spettacolo, con diverse iniziative rivolte alla popolazione. Acrobati, maghi, giocolieri ed equilibristi andranno a creare un’esperienza emozionale coinvolgente, grazie all’utilizzo del linguaggio del corpo. Confidiamo nella grande partecipazione da parte dei cittadini”.