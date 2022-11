Intervento di soccorso alle prime luci dell’alba di questa mattina, giovedì 3 novembre, da parte dei Vigili del Fioco del Distaccamento di Tortona.

I pompieri sono intervenuti in vicolo Commenda nel Comune di Pontecurone in seguito all’allarme lanciato da una famiglia che alle sei del mattino ha visto piovere acqua dal soffitto proveniente dall’alloggio superiore.

E’ accaduto che per cause ancora in corso di accertamento la padrona dell’abitazione sovrastante ha lasciato le valvole dei termosifoni aperte e così visto che da stamattina a Pontecurone è stato acceso il riscaldamento in quell’edificio l’appartamento si è allagato.

I pompieri tortonesi, per fortuna hanno risolto tutto chiudendo semplicemente i rubinetti.