Sarà visitabile dal 5 novembre prossimo fino al 9 gennaio 2023, negli spazi espositivi di Palazzo Guidobono, la mostra “Paesaggi, Scorci, Vedute” che rientra nell’ambito del progetto “Scopri Tortona” e, con le stesse modalità di “Ritratti Autoritratti Figure” allestita la scorsa primavera, intende essere un’occasione per tributare doverosa gratitudine ai donatori delle opere che hanno arricchito la quadreria civica e per rendere fruibile ai cittadini una serie di dipinti incentrati sul paesaggio, selezionati dal patrimonio delle Civiche Raccolte d’Arte e, in alcuni casi, mai esposti al pubblico.

L’obiettivo è rendere omaggio al gruppo di artisti che, tra l’800 e il ‘900, hanno vissuto della propria arte con risultati importanti, frequentando prestigiose accademie italiane, dando vita alla cosiddetta “Scuola di Tortona” di cui facevano parte maestri locali della statura di Saccaggi, Barabino, Boccalatte e Patri che nel tempo hanno dato lustro al territorio tortonese.

Le opere esposte restituiscono la bellezza della natura, i paesaggi semplici delle nostre colline, dei prati dai cieli limpidi o spesso anche nuvolosi, delle montagne dell’Appennino, percepiti sempre con un grande lirismo e senso di serenità, calma e leggerezza a cui piacevolmente ci si può abbandonare: un motivo di contemplazione, ammirazione e raccoglimento.

Anche questo nuovo percorso è arricchito dalla presenza di opere, in una sezione appositamente dedicata, dell’artista contemporanea Laura Vecchi Ford, tortonese di nascita, trasferita in seguito in Irlanda: le sue visioni danno vita all’affascinante connubio tra pittura e poesia che costituisce il “fil rouge” della mostra intera.

La rassegna sarà inaugurata sabato 5 novembre alle ore 17, visitabile da giovedì a domenica dalle ore 16 alle 19. A fare da corollario all’esposizione si terranno anche due conferenze presso la Biblioteca Civica: sabato 19 novembre alle 17, “Il dissomigliarsi” a cura di Laura Vecchi Ford, mentre venerdì 2 dicembre, sempre alle 17, “La poesia del paesaggio” a cura di Manuela Marini e Manuela Bonadeo.