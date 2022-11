Non si ferma il viaggio nelle province del Piemonte intrapreso da Independent Book Tour, il progetto ideato dal team di Hangar del Libro (progetto di Regione Piemonte) e dal Salone Internazionale del Libro di Torino, in collaborazione con il Circolo dei lettori, per raccontare la ricchezza dell’editoria indipendente della Regione, eccellenza a livello nazionale.

Dopo gli incontri a Novara, Verbania, Biella, Torino e Cuneo, nel suo sesto appuntamento il viaggio di Independent Book Tour fa tappa ad Alessandria, sabato 5 novembre alle ore 17, in collaborazione con il Comune di Alessandria, presso la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” in Piazza Vittorio Veneto 1, con quattro case editrici indipendenti piemontesi. Nel corso dell’incontro, i libri saranno presentati non solo dagli editori, ma, novità di questa seconda edizione, anche da lettrici e lettori del progetto #Booklovers della rivista digitale exlibris20.

Miraggi Edizioni, affiancata dalla lettrice Silvia Oppezzo, presenterà Stracci e ossa di Giorgio Olmoti; Atene del Canavese, insieme con la lettrice Jessica Cazzola, illustrerà La Repubblica delle Muse di Giulio Civitano; LAReditore, con la lettrice Silvia Novara, porterà Vino e amore caustico di Fabio Rotondo; Echos edizioni, accompagnata dalla lettrice Daria Ubaldeschi racconterà La vendetta di Stravinsky di Alberto Rossi.

L’incontro, condotto dal gruppo B-Teatro e accompagnato da brani musicali a tema,sarà introdotto dalla curatrice di Independent Book Tour, Carola Messina, e dalla responsabile di exibris20 Lea Iandiorio.

Il tour prosegue con l’ultima tappa di questa seconda edizione di Independent Book Tour: appuntamento sabato 12 novembre ad Asti, nell’ambito di Fuoriluogo, con Golem Edizioni, Espress Edizioni, Beppe Grande editore, Editrice La Piccolina, e add editore.

Anche quest’anno, Independent Book Tour propone la vetrina virtuale online su www.hangardellibro.it per illustrare tutti i titoli delle case editrici indipendenti che vengono presentati nel viaggio letterario, per aiutare lettrici e lettori nella scelta dei libri che più incontrano i loro interessi, le loro passioni, i loro gusti. Una vetrina che, in occasione di ogni tappa, si farà anche reale, per sfogliare “in presenza” romanzi, saggi, raccolte di poesie, graphic novel, albi illustrati e libri per bambini che fanno parte del variegato catalogo dell’editoria indipendente piemontese.

Il progetto Independent Book Tour

Independent Book Tour: sette tappe nei capoluoghi piemontesi come speciale occasione per scoprire novità, progetti e idee innovative di ventinove editori indipendenti del Piemonte con incontri, spazi di confronto e momenti di intrattenimento e spettacolo, tutti aperti al pubblico.

A ogni appuntamento si alternano case editrici indipendenti, selezionate a giugno attraverso la call Hangar Book, che presenteranno il loro libro del momento – tra romanzi, saggi, raccolte di poesie, graphic novel, albi illustrati, libri per bambini –, accompagnate da sketch e azioni teatrali curate da B-Teatro. Novità di quest’anno il progetto #Booklovers della rivista digitale exlibris20, che coinvolge 28 lettrici e lettori, anch’essi selezionati a giugno grazie ad una call dedicata: per ogni tappa del tour affiancano una casa editrice ciascuno per raccontare il loro punto di vista sul libro, trasmettendo così al pubblico anche le emozioni e le riflessioni di chi ama immergersi nella lettura e pubblicheranno sui propri profili social recensioni e interviste.

«L’Independent Book Tour è un progetto nato lo scorso anno con l’intento di portare in giro per il Piemonte le pubblicazioni delle case editrici del territorio e per far conoscere meglio al pubblico e agli stakeholder il patrimonio culturale che l’editoria piemontese rappresenta. La novità di quest’anno, ossia la call dedicata ai lettori e alle lettrici che avranno il compito di recensire i libri presentati, è stata un grande successo, sono state più di 200 le risposte alla nostra call. siamo certi che iniziative di questo tipo siano essenziali per accrescere la comunità di lettori e l’interesse verso l’editoria piemontese.» Carola Messina, project manager Independent Book Tour

La prossima tappa di Independent Book Tour:

– 12 novembre, ore 17, Asti, Fuoriluogo

Golem Edizioni, Animali Bianchi di Cristina Caloni

Espress Edizioni, La montagna che vive di Elena Fumagalli e Jacopo Sacquegno. Illustrazioni di Marta Tranquilli

Beppe Grande editore, Hans Scholl: spirito forte e cuore tenero di Barbara Ellermeier

Editrice La Piccolina, Pantherilly

add editore, Ananas di Lex Boon

Independent Book Tour è un progetto di Hangar del Libro e Salone Internazionale del Libro di Torino, in collaborazione con Fondazione Circolo dei lettori e Exlibris20.Media Partner: Radio G.R.P. Giornale Radio Piemonte.

Tutte le case editrici di Independent Book Tour:

Cuneo: ARABA FENICE

Novara: EDIZIONI ASTRAGALO, EDITORE XY.IT

Torino: ATENE DEL CANAVESE, BUENDIA BOOKS, BUCKFAST EDIZIONI, DIABOLO EDIZIONI, EDITRICE LA PICCOLINA, EDIZIONI DEL CAPRICORNO, ADD EDITORE, BEPPE GRANDE EDITORE, ESPRESS EDIZIONI, GOLEM EDIZIONI, GRAPHOT EDIZIONI, IL LEONE VERDE EDIZIONI, ECHOS EDIZIONI, CODICE EDIZIONI, LAReditore, MIRAGGI EDIZIONI, MARCOVALERIO EDIZIONI, NEOS EDIZIONI, ROBIN EDIZIONI, VOGLINO EDITRICE, SCRITTURAPURA EDITORE, PRIULI&VERLUCCA, DAMANHUR, YUME, LAS VEGAS, LISIANTHUS EDITORE.

Hangar del Libro è un progetto di Regione Piemonte, realizzato dal Salone Internazionale del Libro in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori.

INFO: www.hangardellibro.it – www.salonelibro.it

biblioteca.civica@comune.alessandria.it

serviziobiblioteca@asmcostruireinsieme.it