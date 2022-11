Torna con l’autunno il tradizionale appuntamento con la Fiera di San Baudolino, vetrina delle eccellenze agroalimentari della provincia di Alessandria e non solo, ricca di iniziative che animeranno la città nel fine settimana della festività del Santo patrono.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Alessandria, con la collaborazione della Camera di Commercio di Alessandria-Asti, della Regione Piemonte, delle Associazioni di categoria del commercio, agricoltura e artigianato (ASCOM Confcommercio, CONFESERCENTI, CIA, Coldiretti, Confagricoltura, CNA, Confartigianato), di #Weconf, di Slow Food Alessandria, dell’Associazione Panificatori della provincia di Alessandria e dell’Associazione Culturale Amici ed ex Allievi del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Alessandria.

Sabato 12 e domenica 13 novembre

Nelle vie del centro bancarelle con esposizione e vendita di prodotti enogastronomici: tartufi, vino, funghi, salumi, formaggi, ortofrutta, cioccolato, miele e altri prodotti tipici.

Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00: Palazzo Monferrato, Via San Lorenzo 21: Museo “Alessandria Città delle Biciclette” e mostra “Biennale d’Arte OMNIA”

Aperti al pubblico- Ingresso gratuito.

Dalle 15.00 alle 19.00: Palazzo Cuttica, via Parma 1: Museo civico

Aperto al pubblico a cura dell’Azienda speciale Multiservizi Costruire Insieme CULTURALE.

Dalle 15.00 alle 19.00: Marengo Museum, Via Delavo, Spinetta M.go

Aperto al pubblico a cura dell’Azienda speciale Multiservizi Costruire Insieme CULTURALE.

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00: Palatium Vetus: Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Piazza Libertà 28

Visite guidate gratuite a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Sabato 12 novembre

Dalle 18.00: “Aperitivo di San Baudolino con Raviolotto” – i locali aderenti propongono un assaggio di agnolotti o ravioli di un pastificio alessandrino in abbinamento a un vino o una birra o un cocktail suggerito dai bartender. Organizzazione Condotta Slow Food di Alessandria.

Dalle 21.15: Palazzo Monferrato, Via San Lorenzo 21

LiRiCa Trio- Con Livia Rotondi- violoncello; Rita Mascagna- violino e Caterina Arzani- pianoforte.

Musiche di Mozart, Beethoven, Grieg

Ingresso gratuito a cura dell’associazione “F. Chopin”.

Domenica 13 novembre

CAMERA DI COMMERCIO – Via Vochieri 58

Dalle 9.00 alle 19.00:

Il cortile della Camera di Commercio – in Via Vochieri 58 – denominato “La corte del gusto” – si animerà con bancarelle per la vendita di tartufi e prodotti agroalimentari tradizionali di eccellenza; l’Associazione Artigiani Panificatori della provincia di Alessandria sarà presente con assaggi e vendita di prodotti da forno, pane, focaccia e biscotti appena sfornati dalle abili e sapienti mani di fornai alessandrini.

Sarà presente un punto informativo della “Settimana della ricerca” organizzata dall’Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio di Alessandria, dalla Fondazione Solidal e da Solidal per la Ricerca.

Dalle 11.00 alle 12.00: “MOSTRA DEL TARTUFO”. A seguire, intorno alle ore 12.00, la premiazione dei migliori tartufi esposti. Premi perilmiglior esemplare unico, ilmiglior gruppo di tartufo bianco, il miglior gruppo di tartufo nero e il miglior cercatore.

Dalle 12.00 alle 14.00: la Condotta Slow Food di Alessandria proporrà piatti tipici, quali la zuppa di Ceci di Merella, i Salamini di Mandrogne, bolliti come vuole la tradizione, abbinati ad un gustoso contorno di Cavolo di San Giovanni stufato, accompagnati da un bicchiere di vino rosso del territorio, oltre alle Focacce della Fiera, salate e dolci o pensate per l’evento: con Salamino di Mandrogne e Cavolo di San Giovanni o con il Cardo Gobbo di Nizza M.to in bagna cauda.

Dalle 15.30 – Sala Castellani – “La fabbrica di GIALLO come il MIELE”, storico laboratorio di idee dell’Associazione Culturale Amici ed ex Allievi del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Alessandria, giunto quest’anno alla decima edizione, presenta quindi la X edizione del corso di formazione I PIÙ FRAGILI TRA I PIÙ DEBOLI / GIALLO come il MIELE. Si tratta di una rete virtuosa di Enti pubblici locali e privati, istituti scolastici, associazioni in collaborazione con D.D. 5° Circolo Alessandria, Liceo Scientifico Galilei e Università del Piemonte Orientale, destinato ai docenti di ogni ordine e grado. Direttore del corso sarà la dott.ssa Lorenza DAGLIA – Dirigente Scolastico Liceo Scientifico G. Galilei di Alessandria. Aprirà il corso martedì 22 novembre 2022 il prof. Luciano VALLE, Filosofo, Docente di etica che approfondisce da anni le tematiche etiche legate all’ambiente, a partire dal suo libro ALBERT EINSTEIN – Il progetto di un nuovo umanesimo. Modalità di erogazione: tutte le lezioni si terranno da remoto, in modalità sincrona.

Info: ipiufragilitraipiudeboli@gmail.com– www.ipiufragilitraipiudeboli.it ; www.facebook.com/ipiufragilitraipiudeboli

Alle 16.00 – Sala Michel – “DOLCI SAPORI” – Degustazione guidata di vini aromatici accompagnati da dolci artigianali.

Ingresso gratuito con una capienza massima di 20 persone per ogni sessione.

Per la partecipazione all’evento occorrerà prenotarsi compilando il form presente sul sito www.asperia.it

Alle 17.30 – Sala Michel – “ASSAGGI VIVACI“ – Degustazione guidata di Freisa, vitigno dell’anno per la Regione Piemonte, e vini vivaci.

Ingresso gratuito con una capienza massima di 20 persone per ogni sessione.

Per la partecipazione all’evento occorrerà prenotarsi compilando il form presente sul sito www.asperia.it

NELLE VIE DEL CENTRO STORICO

Dalle 12.00 alle 15.00: Piazza Marconi

Il Gruppo Alpini Alessandria “Domenico Arnoldi” distribuirà agnolotti, salamini alla griglia, il “Panino dell’Alpino” a seguire le “Frittelle dell’Alpino Ramognini” fino ad esaurimento. Il ricavato andrà in beneficienza ad Associazione alessandrine.

Dalle 15.00: Palatium Vetus, Sala del Broletto, – Piazza Libertà 28

Incontro con l’autore e convegno su Aldo Ferraris “La musica strumentale nel secondo 800”

Ingresso gratuito a cura dell’Associazione “F. Chopin”.

“L’edizione 2022 della Fiera di San Baudolino − dichiarano il Sindaco di Alessandria Giorgio Abonante e l’Assessore al Commercio Giovanni Berrone – rappresenta un’occasione importante per l’intera Comunità alessandrina poiché celebra e valorizza elementi di prim’ordine assolutamente distintivi del nostro contesto locale.

Sicuramente la dimensione del commercio trova in questa fiera un momento di particolare esaltazione: un valore che caratterizza la Fiera di San Baudolino fin dalle sue origini e che vede Alessandria una realtà storicamente rilevante proprio per la sua vocazione di centro del commercio della Pianura Padana. A fianco del commercio non possiamo poi dimenticare l’altra grande peculiarità del nostro territorio così strettamente legata al Settore Primario e alle eccellenze agricole ed enologiche, confermate anche nella presente edizione 2022 dall’autorevole presenza dei principali Soggetti associativi rappresentativi delle nostre imprese agricole e vitivinicole. Un posto speciale ha inoltre, e non potrebbe essere diversamente, un altro grande protagonista dell’autunno: il tartufo a cui è dedicata anche quest’anno l’immancabile prestigiosa Mostra-mercato regionale.

D’altra parte la Fiera di San Baudolino è di per sé un momento significativo, non solo perché fa diretto riferimento al Santo Patrono di Alessandria, ma anche perché ha un respiro che si allarga anche al di là dei confini comunali per raggiungere e valorizzare l’intero territorio provinciale. In questo senso va dato atto del meritorio ruolo svolto dalla Camera di Commercio anche in questa occasione così come dell’attenzione dell’Amministrazione Comunale a sostenere convintamente la Fiera di San Baudolino 2022: un’occasione straordinaria per attirare nella nostra città, Capoluogo di Provincia, tanti ospiti e presentare il meglio delle nostre eccellenze in un fine settimana, quello del 12 e 13 novembre, che si preannuncia veramente molto attrattivo.”

“La Fiera di San Baudolino – dichiara Gian Paolo Coscia, Presidente della Camera di Commercio di Alessandria-Asti – ritorna anche quest’anno a rappresentare un’occasione importante per promuovere il territorio alessandrino con tutte le sue eccellenze agroalimentari.

E’ ormai tradizione, da ben 36 anni, ritrovare nelle vie del centro e presso il cortile della Camera di Commercio molti espositori del settore enogastronomico che attirano un pubblico sempre più numeroso, affezionato o comunque attento a gustare prodotti tipici di qualità, non solo provenienti dalla provincia di Alessandria.

Fondamentale per la realizzazione di questa iniziativa è stata la sinergia creatasi fra istituzioni, associazioni ed operatori di tutti i settori dell’economia alessandrina, che insieme si sono adoperati per fare di questa rassegna un evento sempre più attraente e qualificato, che contribuisce a diffondere la conoscenza delle migliori produzioni del territorio.

Desidero ringraziare tutti questi preziosi compagni di viaggio: il Comune di Alessandria, le Associazioni di categoria del commercio, dell’agricoltura e dell’artigianato e tutti coloro che hanno lavorato con noi per condividere e migliorare la formula della rassegna.”