Prove generali, domenica 27 novembre, per la ripresa della tradizione del “dopo teatro” al Civico di Tortona, in occasione della visita un gruppo di turisti provenienti dalla Svizzera che ha assistito allo spettacolo “Ballade” parte della stagione allestita in collaborazione con la fondazione “Piemonte dal Vivo”.

Subito dopo la conclusione dello spettacolo, presso la sala del “ridotto”, è stato preparato un aperitivo, con la partecipazione degli artisti in scena.

Un evento realizzato da Beatrice Brollo che ha riunito alcune delle eccellenze locali nel settore enogastronomico: l’azienda agricola “Colombera” ha messo a disposizione i suoi vini “Derthona” e “Monleale”, lo chef Anna Ghisolfi ha preparato i piatti a base di pane, pere, Montebore e zucca, mandarino e lardo; il Caseificio Terre del Giarolo ha fornito il formaggio Montebore, mentre la Cascina Giambolino il lardo; le decorazioni della sala, ovviamente a tema natalizio sono state invece fornite dalla Bottega Stringa. Il “dopo teatro” riprenderà ufficialmente con l’apertura al pubblico in occasione dei prossimi spettacoli in cartellone al Civico, con lo scopo di ampliare la serata a teatro e promuovere il prodotti tipici della zona.