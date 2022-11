Riceviamo e pubblichiamo:

Solo promesse. Fino ad oggi non si è visto lo straccio di un euro dalla Regione Piemonte per il nuovo ospedale di Alessandria.

Le strutture sanitarie non si costruiscono con i comunicati stampa (e ne abbiamo visti fin troppi in questi mesi), ma con i soldi. Il Movimento 5 Stelle li ha trovati e ieri abbiamo presentato un emendamento che reperiva fondi a bilancio per dare il via libera alla progettazione, un tassello fondamentale per ottenere dall’Inail le risorse per realizzare l’ospedale.

Oggi, in Consiglio regionale, la maggioranza l’ha bocciato, dimostrando una volta per tutte di non avere il benché minimo interesse di costruire il nuovo ospedale alessandrino.

Come al solito sulla sanità tante chiacchiere e zero fatti. Alessandria, per la Giunta Cirio, non è una priorità.

Sean Sacco, Consigliere regionale M5S Piemonte

********

Dalla Giunta Cirio il solito spettacolo propagandistico, quest’oggi, in Consiglio regionale.

Dopo la presentazione di ieri dei nostri emendamenti al bilancio con l’individuazione delle risorse per la progettazione dei nuovi ospedali di Alessandria, Cuneo e Torino, oggi la Giunta se n’è uscita con un emendamento dell’ultimo minuto che prevede di finanziare le progettazioni tramite un mutuo con Cassa depositi e prestiti.

Tutto molto vago, ovviamente. Non è ben chiaro né quando arriveranno i soldi, né quando verranno utilizzati, né per la progettazione di quali dei tanti ospedali che dovrebbero vedere la luce in Piemonte.

La Regione ha infatti in programma di costruire – sperando nell’arrivo di fondi dall’Inail per circa 1 miliardo e 600 milioni di euro – nuovi presidi ospedalieri nell’Asl VCO e nell’ASL TO5, il nuovo Maria Vittoria e Amedeo di Savoia (ASL Città di Torino) e i nuovi ospedali dell’AslTo4, dell’Asl di Vercelli, dell’Asl CN1 (Savigliano, Saluzzo e Fossano), di Alessandria e di Cuneo.



Se il Movimento 5 Stelle non avesse sollevato la questione, la Giunta non avrebbe nemmeno accennato a questa goffa toppa. Una toppa peggio del buco. Siamo stufi delle promesse e degli annunci, vogliamo certezze per la salute dei piemontesi.

Sarah Disabato, Capogruppo regionale M5S Piemonte

Sean Sacco, Consigliere regionale M5S Piemonte

Ivano Martinetti, Consigliere regionale M5S Piemonte