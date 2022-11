Martedì 15 novembre alle ore 10, presso il Teatro Civico di Tortona in via Amm. Mirabello 1, si terrà la presentazione dell’iniziativa rivolta alle scuole del territorio “Armateci di Parole”, concorso di disegno, poesia e testo in prosa organizzato dalla Compagnia Carabinieri di Tortona.

Saranno presenti il comandante della Compagnia, Capitano Domenico Lavigna, i Sindaci di Tortona, Federico Chiodi, e di Castelnuovo Scrivia, Gianni Tagliani, rappresentanze delle scuole del Tortonese.