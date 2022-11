La mattina di giovedì 10 novembre, il piazzale di via Einaudi 6 è stato occupato da un autoarticolato molto speciale appartenente ad Autosped G, azienda leader nel settore dei trasporti e della logistica.

Questo gruppo industriale attivo dal 1964 e controllato dalla famiglia Gavio, attraverso la holding Aurelia Srl, ha iniziato la sua attività occupandosi del trasporto degli inerti, ma col passare del tempo ha ampliato la sua offerta dedicandosi anche ad altri settori come l’industria conserviera, siderurgica e ai grandi eventi sportivi.

Il mezzo, sulla cui fiancata campeggiava la scritta Pirelli, parcheggiato davanti all’entrata dell’Istituto Marconi ha subito suscitato l’interesse degli studenti, l’obiettivo dell’iniziativa Logistica è era quello di illustrare un aspetto particolare della logistica applicata ad un settore sportivo molto noto e amato dal grande pubblico: quello del Motorsport. I destinatari di tale incontro, oltre alle classi dell’indirizzo di Meccanica, erano soprattutto i 22 studenti della prima del nuovo corso di Logistica. Il biennio di tale corso è comune agli altri indirizzi, ma tramite queste proposte si cerca di valorizzare e arricchire il percorso di studi facendo formazione sul campo, in una realtà come quella del Tortonese che ricerca personale formato e qualificato da inserire nelle aziende del territorio che si occupano di logistica e trasporti. Per tale motivo ringraziamo il gruppo Gavio per questa bella opportunità fornita a noi ragazzi.

Gli otto tecnici di Autosped G ci hanno mostrato le operazioni che le attrezzature presenti sul veicolo possono effettuare a supporto delle gare nei vari circuiti d’Europa, in particolare ci hanno esposto come preparano e forniscono gli pneumatici abbinati agli appositi cerchi, tramite l’utilizzo di adeguati macchinari, come si regolano la pressione e l’equilibratura.

Insieme alle attrezzature meccaniche, erano esposti cinque tipi di gomme da corsa del campionato di Formula 1 2022. Erano distinte in: soft, di color rosso, ad indicare le gomme morbide, medium, di color giallo, ad indicare le gomme medie, hard, di colore bianco, ad indicare le gomme dure, intermediate, di colore verde, ad indicare le gomme per pioggia leggera o per il tracciato non del tutto bagnato e infine wet, di colore blu, le gomme per forti piogge o tracciato abbondantemente bagnato.

Alla parte pratica, svolta all’esterno della scuola, è seguita quella teorica presso la biblioteca del Marconi dove ci è stato spiegato che, tramite il settore Grandi eventi sportivi, l’azienda fornisce ai suoi clienti non solo servizi che riguardano la gestione della logistica e del trasporto, ma garantisce anche la manodopera di operai specializzati che si occupano di servizi di assistenza sul campo.

L’azienda impiega oltre cento operatori dipendenti tra installatori e autisti per allestire le hospitalities presso i paddock dei più importanti circuiti del mondo e la personalizzazione degli stadi durante gli eventi sportivi della Champions League.

Attilio Massone, il responsabile del settore eventi, ha illustrato il suo ruolo in azienda e ha presentato chi organizza il trasporto, chi si occupa del personale e chi di montare gli pneumatici.

Il settore nato come di nicchia ha acquisito sempre più importanza ed è ora in rapida evoluzione.

Alla fine della giornata il personale dell’Autosped G ci ha consegnato, come ricordo di questo incontro formativo, un braccialetto di gomma firmato Pirelli e dei taccuini: che bella esperienza!

Gabriel Nezaj 2AM