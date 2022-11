Tanta gente ieri sera, sabato 26 novembre, all’ex chiesa Anglicana di Bordighera, oggi trasformata in centro culturale, per un incontro molto importante sul futuro della città. I cittadini che vi hanno partecipato erano talmente numerosi che è l’ex chiesa non è riuscita a contenerli tutti e tanti infatti non sono riusciti ad entrare: molti hanno ascoltato sull’ingresso o poco fuori, ma tanti hanno dovuto arrendersi all’evidenza e leggere cos’è successo attraverso gli organi di informazione.

Il sindaco della città Vittorio Ingenito ha presentato le opere realizzate negli ultimi quattro anni ma soprattutto quella più importante che riguarda il futuro e cioè il restyling della nuova passeggiata a mare che verrà realizzato a breve.

La serata è iniziata con illustrazione da parte del primo cittadino delle opere realizzate negli ultimi quattro anni per una spesa di ben 11 milioni di euro.

Andrea Folli e Vittorio Ingenito

“Siamo qui- ha detto Vittorio Ingenito – per rendicontare alla popolazione il tanto lavoro fatto in questi ultimi anni. Siamo innamorati di Bordighera e vogliamo che la città sia sempre più bella; per questo il nostro obiettivo è quello di renderla moderna e migliorarla continuamente. La città sta cambiando e quindi noi dobbiamo adeguarci avviando un percorso di restyling che riguarderà anche la passeggiata a mare. Si tratta di un progetto fondamentale per lo sviluppo turistico, una delle opere importanti.“

La serata è iniziata con la proiezione di un video su Bordighera dove sono stati illustrati tanti i maggiori interventi del quadriennio; poi, prima di passare la parola al capo a progettista l’architetto Andrea Folli, il sindaco ha ringraziato tutta la squadra che ha lavorato alla nuovo progetto sottolineando che questo non prevede tagli di alberi, ma anzi la posa di nuove palme sulla passeggiata e nuove specie arboree. Importante sarà la suddivisione più marcata tra la pista ciclabile e l’area pedonale.

La passeggiata si articolerà in diversi interventi fra cui rifacimento della pavimentazione in pietra bianca e autobloccanti in una superficie interessata di ben 12.000 m²., verrà e potenziata l’illuminazione, installate nuove aiuole e arredo urbano ma soprattutto nuove palme per dividere anche la passeggiata dall’area ciclabile.

Una serata molto importante che è ha ribadito come è la città di Bordighera stia cercando di migliorarsi sempre con lo scopo anche di richiamare più turisti che vengono ad apprezzare questa bella verde cittadina. Il tutto con indubbio vantaggi per l’economia locale.

Di seguito altre immagini della serata.

Progetto della nuova Passeggiata a mare