‘Life Park’ questo il nome scelto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) per il nuovo parco urbano di Levà che sarà inaugurato domenica 18 dicembre alle 15.00.

Il nome e la grafica, creati dal giovanissimo Alessandro Lanteri della 3° A dell’Istituto Comprensivo Arma, svetteranno sul portale della nuova struttura che comprenderà una pista pump track, una palestra all’aperto, un’area cani con dog agility, una pista da pattinaggio che sarà implementata in futuro con strutture per lo skateboard e un’area giochi per i bambini.

A comunicarlo ad Alessandro è stato direttamente il sindaco Mario Conio, accompagnato dall’assessore alla Pubblica Istruzione Manuel Fichera, e dall’assessore alle Politiche per l’infanzia Barbara Dumarte.

“Una sorpresa che abbiamo voluto fare ad Alessandro e ai suoi compagni di classe per complimentarci per l’ottimo lavoro. Sono il nostro futuro ed è nostro impegno dar risalto alla loro creatività, alle loro idee e alla loro volontà,” spiega il sindaco Mario Conio.

“Voglio personalmente fare i complimenti – prosegue il primo cittadino – a tutti coloro che hanno partecipato al concorso, abbiamo potuto ammirare bellissimi disegni, quello di Alessandro è stato il più votato dagli stessi ragazzi del CCR, ma hanno partecipato in tantissimi.”

Gli assessori Fichera e Dumarte aggiungono: “Il nuovo parco urbano nasce proprio da un’idea del vecchio CCR che negli anni precedenti alla nostra amministrazione aveva chiesto la realizzazione di una pista pump track per le biciclette nell’area in questione. Noi abbiamo voluto ampliare il progetto e nel farlo abbiamo ritenuto giusto fossero i ragazzi a decidere il nome di questa struttura a loro dedicata. Abbiamo chiesto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado di creare delle proposte che sono poi state votate dai ragazzi del CCR.”

L’appuntamento per l’inaugurazione del parco è alle 15.00 del 18 dicembre. Tutta la cittadinanza è invitata.