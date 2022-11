Se i truffatori le studiano tutte per raggirare le persone più buone e comprensibili, i Carabinieri della compagnia di Tortona rispondono colpo su colpo e per cercare di aprire gli occhi a quelle ignare persone che ancora si fidano troppo del prossimo credendo a tutto ciò che viene loro raccontato, hanno deciso di andare addirittura in chiesa per illustrare ai fedeli quanto sia necessario stare attenti e cosa si deve fare per non essere raggirati da ladri e truffatori

Ogni occasione è utile e anche i parroci del circondario hanno sposato subito l’iniziativa fornendo la propria disponibilità.

Infatti, già domenica scorsa 20 novembre, il maresciallo dei Carabinieri di Volpedo era intervenuto nella locale chiesa parrocchiale e in quella di Casalnoceto dove, alla presenza, di diversi fedeli (nelle foto allegate) si era intrattenuto descrivendo le ultime modalità di truffe attuate e su come prevenirle, rispondendo alle domande dei presenti.

Nei prossimi giorni, negli altri comuni del circondario Tortonese, anche gli altri Comandi di Stazione interverranno a conclusione delle messe ed in particolare la Stazione Carabinieri di San Sebastiano Curone, terrà diversi incontri:

Sabato 26 novembre alla Santa messa delle ore 15:00 alla frazione Giarolo, sempre sabato alla messa delle 16 alla frazione di Costa Serra e sabato alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano Curone durante la messa prefestiva.

Domenica 27 sarà la volta di Fabbrica Curone durante la messa delle ore 10:00 mentre domenica 4 dicembre a Montacuto durante la messa delle nove e sempre il 4 dicembre a Brignano Frascata alla funzione religiosa delle 10, per concludere il ciclo di incontri sempre domenica 4 dicembre alla messa delle ore 11:15 a San Sebastiano Curone.