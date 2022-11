Un risultato importante, condiviso con tutti i paesi del Consiglio d’Europa, che fa riecheggiare il nome della nostra Città. Il Comune di Voghera ha ricevuto il marchio europeo di Eccellenza della Governance Democratica e verrà inserito, quindi, nell’elenco europeo dei Comuni più virtuosi. La notizia è arrivata direttamente da AICCRE – Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d’Europa – ovvero l’ente che ha avuto la responsabilità di attivare il programma ELoGE coinvolgendo numerosi Comuni sull’intero territorio nazionale. Degli oltre 100 Comuni candidati al programma ELoGE, tra i 40 vincitori risulta esserci quindi anche Voghera, che fa parte dei 5 Comuni assegnatari della Lombardia.

La cerimonia di premiazione avrà luogo Giovedì 1 Dicembre 2022 a Venezia presso il palazzo della Regione del Veneto. In quell’occasione il Comune di Voghera verrà insignito di una targa, e riceverà successivamente un prisma di cristallo, che su ogni faccia vedrà indicati i dodici principi della buona governance democratica, partecipazione civica, ricettività, efficienza ed efficacia, apertura e trasparenza, stato di diritto, comportamento etico, competenza e capacità, innovazione e apertura al cambiamento, sostenibilità e visione di lungo termine, solidità nella gestione finanziaria, coesione sociale, diversità e diritti umani, responsabilità. Il programma ELoGE Italia è promosso dal Consiglio d’Europa e attuato sul territorio nazionale da AICCRE con la collaborazione di ISIG – Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia.

“Far parte dell’elenco dei Comuni europei più virtuosi, destinatari di un marchio di eccellenza della governance democratica, è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione – sottolinea il Sindaco Paola Garlaschelli -. Si tratta di un progetto che sta molto a cuore alla nostra Amministrazione, che ha seguito da subito l’iter con attenzione e dedizione. Il lavoro svolto in questi mesi ha coinvolto direttamente gli uffici, i dipendenti e i cittadini in un’opera di ricerca ed approfondimento delle politiche comunali. La buona governance democratica rappresenta un requisito che riguarda tutti i livelli della Pubblica Amministrazione e in ambito locale riveste una fondamentale importanza poiché l’Amministrazione Comunale è il livello di governo più vicino ai cittadini. L’impegno di tutti gli attori chiamati in causa ha condotto il Comune di Voghera al raggiungimento di questo obiettivo importante”.

Il Comune di Voghera ha aderito al programma ELoGE tramite la deliberazione di Giunta n. 84 del 05/04/2022, partecipando così al percorso di formazione ed informazione per la diffusione dei dodici principi europei di buona governance democratica, che il Comune stesso ha dovuto dimostrare di adottare nelle sue politiche attraverso atti amministrativi ed iniziative. Negli scorsi mesi, infatti, sono stati somministrati dei questionari ai cittadini, ai rappresentanti eletti e ai dipendenti per raccogliere i dati, oltre ad effettuare, allo stesso tempo, un’attenta autovalutazione documentabile attraverso atti amministrativi, cifre, documenti contabili che sono stati caricati sulla piattaforma nazionale di valutazione, composta da un comitato di esperti identificati da AICCRE.